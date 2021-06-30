Delta病毒入侵屏東！秘魯祖孫爆出「3大破口」　縣府回應了

▲屏東枋山發生群聚感染事件後，縣府隨即對周遭鄉鎮進行大清消。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東枋山群聚感染事件，至今造成12人確診、8人感染變種Delta病毒，源頭為一對從秘魯返台的祖孫，2人11日出現發燒症狀、14日確診。其實祖孫2人6日回國時，歐美早已飽受Delta病毒威脅，但機場卻沒有入境篩檢機制，加上後續一連串應變慢半拍，最終才造成Delta病毒在台灣擴散。

針對枋山群聚，外界質疑，祖孫2人6日從秘魯返台，但在桃園機場沒入境篩檢，也未入住集中檢疫所或防疫旅館，形成第1道破口。2人離開機場後，乘坐防疫計程車南下屏東枋山，過程中曾在台南關廟服務區上廁所，回到枋山後開始居家檢疫14天，不料祖孫2人11日均出現發燒症狀、14日確診並收進負壓病房治療。

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祖孫2人確診後，因為被歸屬為境外移入，依照「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，由2人出境前居住地（台中市）負責疫調，屏東縣政府第一時間未展開疫調，形成了第2道破口，最後2人在居家檢疫期間，將病毒傳染給染給鄰居，顯見居家檢疫未落實執行，形成了第3道破口。

直到22日枋山有一名計程車運將確診，發現運將的乘客「住在秘魯祖孫的隔壁」，才趕緊進行基因定序比對，至今確認有8人感染Delta病毒，也是在發現運將感染的2天後（24日），縣府才緊急設立社區快篩站，並於27日通知新北市府，等於台灣6日至27日大約3周時間，對Delta病毒幾乎沒有防範。

▲屏東Delta變種病毒感染及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

針對秘魯祖孫傳染鄰居，屏東縣政府6月29日透露，根據確診鄰居（案14407）疫調自述，秘魯嬤14日確診後，在門外等待送醫期間，案14407曾上前關心，交談約1分鐘，距離約1至2公尺，均有戴口罩，此前也曾因為倒垃圾，有短暫寒暄及打招呼的經歷，可能是因此才被傳染。

至於第一時間未展開疫調問題，祖孫2人確診後，被歸屬為境外移入，依「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，一般國人確診若歸屬境外移入，發病前14天期間居住在境外，將以「出境前居住地」為原則，該案居住地填為台中市，通報後就交由台中市接手處理。

縣府強調，枋山群聚的運將22日確診後，縣府人員立刻展開疫調，進而發現運將的乘客之一住在秘魯祖孫隔壁，遂馬上進行基因定序比對，最後證實是印度Delta變種病毒，也因為發現了這一個關聯性，他們馬上擴大匡列及採檢，一口氣找出了另外9個確診者，絕對沒有拖延調查的情況。

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