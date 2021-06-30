　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Delta病毒入侵屏東！秘魯祖孫爆出「3大破口」　縣府回應了

▲枋山鄉楓港、善餘兩村再度全面消毒後30日啟動防疫新生活 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東枋山發生群聚感染事件後，縣府隨即對周遭鄉鎮進行大清消。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東枋山群聚感染事件，至今造成12人確診、8人感染變種Delta病毒，源頭為一對從秘魯返台的祖孫，2人11日出現發燒症狀、14日確診。其實祖孫2人6日回國時，歐美早已飽受Delta病毒威脅，但機場卻沒有入境篩檢機制，加上後續一連串應變慢半拍，最終才造成Delta病毒在台灣擴散。

針對枋山群聚，外界質疑，祖孫2人6日從秘魯返台，但在桃園機場沒入境篩檢，也未入住集中檢疫所或防疫旅館，形成第1道破口。2人離開機場後，乘坐防疫計程車南下屏東枋山，過程中曾在台南關廟服務區上廁所，回到枋山後開始居家檢疫14天，不料祖孫2人11日均出現發燒症狀、14日確診並收進負壓病房治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

祖孫2人確診後，因為被歸屬為境外移入，依照「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，由2人出境前居住地（台中市）負責疫調，屏東縣政府第一時間未展開疫調，形成了第2道破口，最後2人在居家檢疫期間，將病毒傳染給染給鄰居，顯見居家檢疫未落實執行，形成了第3道破口。

直到22日枋山有一名計程車運將確診，發現運將的乘客「住在秘魯祖孫的隔壁」，才趕緊進行基因定序比對，至今確認有8人感染Delta病毒，也是在發現運將感染的2天後（24日），縣府才緊急設立社區快篩站，並於27日通知新北市府，等於台灣6日至27日大約3周時間，對Delta病毒幾乎沒有防範。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東Delta變種病毒感染及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

針對秘魯祖孫傳染鄰居，屏東縣政府6月29日透露，根據確診鄰居（案14407）疫調自述，秘魯嬤14日確診後，在門外等待送醫期間，案14407曾上前關心，交談約1分鐘，距離約1至2公尺，均有戴口罩，此前也曾因為倒垃圾，有短暫寒暄及打招呼的經歷，可能是因此才被傳染。

至於第一時間未展開疫調問題，祖孫2人確診後，被歸屬為境外移入，依「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，一般國人確診若歸屬境外移入，發病前14天期間居住在境外，將以「出境前居住地」為原則，該案居住地填為台中市，通報後就交由台中市接手處理。

縣府強調，枋山群聚的運將22日確診後，縣府人員立刻展開疫調，進而發現運將的乘客之一住在秘魯祖孫隔壁，遂馬上進行基因定序比對，最後證實是印度Delta變種病毒，也因為發現了這一個關聯性，他們馬上擴大匡列及採檢，一口氣找出了另外9個確診者，絕對沒有拖延調查的情況。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
百萬網美曬「車頭燈變形照」怨被當大媽！　網一看暈了：那人瞎了
柔道童父親剛過生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Delta病毒入侵屏東！秘魯祖孫爆出「3大破口」　縣府回應了

寧夏夜市復業首日「搶頭香」！情侶牽手逛街　老闆娘樂：太久沒有做

高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

快訊／核二廠1號機「年底前除役」！估最快6／30停機

寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

正妹營養師襯衫滑落！細肩小可愛「緊繃哀嚎」讓網看傻

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！14接觸者專案採檢

小孩偷滑爸爸臉書私密社團！遠距教學後他憂：家長手機有成人軌跡

運將提醒「要實聯制」！女乘客暴怒：就只有你要看　丟手機打人

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

逆向＋跨雙黃線只為停那一格！　狂轉仍嚕不進...網：是風水寶地

Delta病毒入侵屏東！秘魯祖孫爆出「3大破口」　縣府回應了

寧夏夜市復業首日「搶頭香」！情侶牽手逛街　老闆娘樂：太久沒有做

高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

快訊／核二廠1號機「年底前除役」！估最快6／30停機

寧夏夜市微解封！直擊現場「人潮出現了」　網驚呆：報復性逛夜市

正妹營養師襯衫滑落！細肩小可愛「緊繃哀嚎」讓網看傻

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！14接觸者專案採檢

小孩偷滑爸爸臉書私密社團！遠距教學後他憂：家長手機有成人軌跡

運將提醒「要實聯制」！女乘客暴怒：就只有你要看　丟手機打人

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑

周玉蔻鬥館長嗆「指揮中心幹的好事」　網好奇：到底有什麼把柄

最新研究：輝瑞、莫德納疫苗　保護力可能「長達數年」

快訊／台中離奇車禍！騎士國道遭撞　分隔島「撞出大洞」搜索中

周玉蔻嗆炸「中央黨部」　館長反擊：言論自由「不包括恐嚇」

美國夢幻男籃下季總薪資破100億　KD穿7號爭個人奧運第3金

影／打疫苗猝死如何賠償？混打疫苗安全嗎？｜行動法庭 第128集 完整版｜江守山 何建志 張喬婷 2021.6.29

快訊／台北大樓深夜「陽台起火」　消防員急灌救…疏散90人

「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃

Delta病毒入侵屏東！秘魯祖孫爆出「3大破口」　縣府回應了

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

生活熱門新聞

寧夏夜市微解封　人潮出現了

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

7/12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

寧夏夜市復業首日！老闆娘超樂

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

正妹營養師襯衫滑落！細肩小可愛「緊繃哀嚎」

送貨員遭檢舉魔人盯上！網氣炸：腦袋裝大便嗎

Delta入侵　一查秘魯祖孫有3破口

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

7月新制一次看！育嬰津貼、產檢假加碼

了解慈濟很急！陳時中曝「排台積電永齡後面」原因

更多熱門

相關新聞

寧夏夜市復業首日！老闆娘超樂

寧夏夜市復業首日！老闆娘超樂

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，29日起可以像餐廳得來速一樣復業「有何不可」，晚間《ETtoday新聞雲》直擊唯一敢開的寧夏夜市現場，攤商全部開在一側，沒有內用座位，確實有人潮湧入，戴著口罩逛街外帶美食。有老闆娘受訪時語氣難掩興奮，直呼「因為太久沒有做，可以出來真的很高興…可是又有一點怕怕。」

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

從「居住地」看雙北確診數差2例　侯友宜廣篩斷傳播鏈已見成效

從「居住地」看雙北確診數差2例　侯友宜廣篩斷傳播鏈已見成效

報稅剩一天！還有25萬戶未報　國稅局：網路開放到凌晨

報稅剩一天！還有25萬戶未報　國稅局：網路開放到凌晨

寧夏夜市今晚微解封　柯文哲祝攤商開市大吉

寧夏夜市今晚微解封　柯文哲祝攤商開市大吉

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

寧夏夜市微解封　人潮出現了

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

許維恩請王家梁剪掉20cm長髮　成果驚艷網！

自以為可酒駕撞死台大學霸　法官怒了

館長轟綠色側翼！周玉蔻嗆蔡英文：做大無腦網紅

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

周玉蔻嗆民進黨：找館長就殺到底

130KG女星閃嫁暖男2年爆離婚！

醫師爸傳授居家快篩7步驟　蔡尚樺實測結果出爐

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面