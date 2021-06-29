「生計、生命要平衡」　游淑慧：柯文哲微解封夜市是膽大的決定

▲游淑慧。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

三級警戒實施超過一個月，台北市寧夏夜市29日「微解封」，台北市長柯文哲表示，防疫跟經濟要維持平衡，要顧慮到沒工作就沒飯吃的那一群人。國民黨北市議員游淑慧29日坦言不反對夜市微解封，「台北的主要經濟活動是服務業 ，封得越久、經濟死得越快…生計與生命要尋得平衡點！」

台北市副發言人林珍羽29日在北市記者會上，公布北市夜市微解封五大原則：一、向市府提出申請，經市場處審查許可後才能復業；二、自助減攤，以原規模四分之一為原則；三、嚴格落實實聯制防疫；四、攤商嚴格自主健康管理，配戴口罩、量體溫；五、一律只能外帶。接著，林珍羽也透露寧夏夜市29日起微解封。

對於北市規劃夜市微解封，游淑慧雖形容是一個膽大的決定，但也坦言「我不反對」。她表示，很多媒體或政治人物可能都虎視眈眈、磨刀霍霍在等，甚至斷言微解封會成為疫情破口，也有人在等台北開解封第一槍，看台北的笑話，準備當作政治的批鬥。

但她認為，「台北的主要經濟活動是服務業 ，封得越久、經濟死得越快…生計與生命要尋得平衡點！」這波疫情讓夜市攤商真的是受創慘重，餐廳店面還能維持低度的營業外帶，甚至知名餐廳推出折扣時，更常常大排長龍，但夜市攤商卻不行，「夜市攤商怕群聚跟人流複雜嗎？當然。但白天的菜市場呢？也一樣靠分流處理，但仍要維持攤商生計和民生需求」。

不過，游淑慧也強調，這是三方問題，市府要做好監控和應變；攤商要做好衛生和分流；消費者要做好防護和自覺。他說，防疫靠多方配合，不是要求某一方不斷的犧牲，等待疫苗的過程中，大家仍要生活和工作。

針對市場、夜市規範，南萬華地區想復業要先申請，其他地區建議四分之一攤商漸進解封，柯文哲29日於北市防疫記者會中提及，就科學來講，新冠肺炎傳染還是以飛沫傳染，脫下口罩吃飯、講話才有危險，原則上只要外帶、不要群聚就不會有更高的危險。

柯文哲認為，防疫跟經濟要維持平衡，要顧慮到沒工作就沒飯吃的那一群人，南萬華地區疫情較嚴重，市場自治會要跟市場處先申請，並評估防疫計劃後才能復業。