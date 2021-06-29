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新北2956家營業場所當心！員工健康紀錄即起留存　違者可罰1.5萬元

▲新北市規定即日起計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，落實員工自主健康監測。（圖／新北市府提供）

▲新北市規定即日起計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，落實員工自主健康監測。（圖／新北市府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

新北市政府針對營業場所防疫規定再升級，即日起規定新北市計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，落實實聯制登記、員工自主健康監測等，如發現員工有發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅（味）覺異常等症狀，應立即請員工至社區篩檢站採檢，並需留存相關紀錄，違反規定者依法處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

為降低群聚感染風險，迅速找出確診案例，，對所有進入場所的員工每日量測體溫、詢問是否有急性呼吸道症狀及其他症狀，並做成紀錄，如發現有發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅（味）覺異常等症狀時，應請員工至社區篩檢站採檢，並依防疫相關勞動權益辦理，請企業共體時艱，配合相關防疫措施。

新北市政府經發局長何怡明29日表示，近期企業群聚感染案例頻傳，且Delta變種病毒已入侵台灣，新北市計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，為降低感染風險，除應持續落實實聯制登記、手部消毒及量測體溫，保持室內社交安全距離，所有工作人員及消費者須全程佩戴口罩，且需每日記錄員工健康狀況並留存紀錄表。

何怡明指出，企業如發現員工有發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅（味）覺異常等症狀時，應立即請員工至社區篩檢站採檢，並需留存相關紀錄，市府將不定時查察，如違反規定得依《傳染病防治法》新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

▲▼新北市規定即日起計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，落實員工自主健康監測。（圖／新北市府提供）

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