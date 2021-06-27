　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

▲6／26疫情三級百貨週末人潮。（圖／讀者提供）

▲6月26日百貨人潮。圖與本文無關。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《悶不住？！百貨週末人潮成長50%　外帶排長龍》，提到百貨公司上週末又出現人潮，本週也有不少逛街民眾。就有網友發文表示，她在百貨公司工作，結果有超過一半的顧客只是為了消耗時間才出門逛街，讓她不明白這是什麼心態，「現在大家是自行宣布解封嗎？」貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「現在大家是自行宣布解封嗎」為題發文，提到店長幾天前接到一組客人，結帳時便詢問對方是剛下班來購物嗎？怎料顧客竟回「沒有，出來玩的！」讓站在一旁擦玻璃的她相當傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲6／26疫情三級百貨週末人潮。（圖／讀者提供）

▲6月26日的百貨人潮。圖與本文無關。（圖／讀者提供）

原PO透露，昨天百貨來了一陣又一陣的人潮，美食街更是誇張，真的「必須」購物的顧客根本很少，有超過一半的人只是來消耗時間，逛完以後就說之後有活動才要買，讓她很納悶「現在出來逛街的心態是什麼？」她也呼籲，拜託大家不要心存僥倖，看了實在很生氣。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我覺得大家可能真的防疫疲勞了」、「高雄市區塞車唷！大家都出去玩了」、「真的啊！今天上班很多人，還戴口罩跟面罩，請她掃實名制跟我說很麻煩、手機沒電，那你就給我乖乖在家」、「而且現在暑假更閒了，所以超多人出去」、「印度變種病毒都入侵了」、「但政府也沒有規定不行啊...雖然我也覺得這樣很危險，但也不能怎樣」。

ET快訊
「Delta入侵」爆枋山芒果遭退訂400盒　女青農曝真相
新加坡豪送「每戶1台血氧機」！　醫師見數量驚呆
余苑綺癌細胞「擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常嚴重
賈永婕哽咽喊話！　為這件事「急CALL院長」
快訊／午後雨彈開炸高屏！　6縣市大雨特報齊發
孫協志、王仁甫接唱神曲《我難過》　200人中「出現56大彩蛋
Delta入侵屏東！坊山芒果遭污名　一句有疑慮狂退350箱
百貨公司美食街塞爆！　櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

澎恰恰曝17年前「被下咒陷害」！親揭欠巨債驚悚內幕

iPhone爆料者被查水表！　蘋果發律師函要求不得爆料　

防堵Delta入境只廣篩7國？　王定宇：錯誤訊息「這是惡意帶風向」

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

宋江沙發摸屁韓素希開始解衣　激情滾上床「電視台改列19禁」

集資2700萬打造志村健銅像完工　親哥感動淚謝粉絲

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常非常嚴重

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

Delta強襲！醫憂「哪裡爆發哪裡先打疫苗」恐釀1後果

更多熱門

相關新聞

LIVE／超強傳播力Delta病毒襲台　陳時中說明

LIVE／超強傳播力Delta病毒襲台　陳時中說明

Delta病毒入侵台灣，已知6人感染印度變異株。確診個案中，案14407向疫調人員表示，先前到家門口放垃圾時，遇到秘魯返台嬤出門倒垃圾，彼此相隔1-2公尺，有戴著口罩打招呼，但迅速各自進入屋內，卻先後確診。是否代表Delta病毒傳播力超強，或者是民眾口罩未戴好所致？指揮中心下午有望說明。

竹市施打疫苗照「拍出日劇質感」美哭各界

竹市施打疫苗照「拍出日劇質感」美哭各界

農委會推7／1起買500元芒果送50元優惠

農委會推7／1起買500元芒果送50元優惠

警化身「忍者龜」向接種疫苗長者宣導交安

警化身「忍者龜」向接種疫苗長者宣導交安

全台學生確診累計644例！

全台學生確診累計644例！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎百貨Dcard

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面