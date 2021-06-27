百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

▲6月26日百貨人潮。圖與本文無關。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《悶不住？！百貨週末人潮成長50% 外帶排長龍》，提到百貨公司上週末又出現人潮，本週也有不少逛街民眾。就有網友發文表示，她在百貨公司工作，結果有超過一半的顧客只是為了消耗時間才出門逛街，讓她不明白這是什麼心態，「現在大家是自行宣布解封嗎？」貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「現在大家是自行宣布解封嗎」為題發文，提到店長幾天前接到一組客人，結帳時便詢問對方是剛下班來購物嗎？怎料顧客竟回「沒有，出來玩的！」讓站在一旁擦玻璃的她相當傻眼。

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▲6月26日的百貨人潮。圖與本文無關。（圖／讀者提供）

原PO透露，昨天百貨來了一陣又一陣的人潮，美食街更是誇張，真的「必須」購物的顧客根本很少，有超過一半的人只是來消耗時間，逛完以後就說之後有活動才要買，讓她很納悶「現在出來逛街的心態是什麼？」她也呼籲，拜託大家不要心存僥倖，看了實在很生氣。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我覺得大家可能真的防疫疲勞了」、「高雄市區塞車唷！大家都出去玩了」、「真的啊！今天上班很多人，還戴口罩跟面罩，請她掃實名制跟我說很麻煩、手機沒電，那你就給我乖乖在家」、「而且現在暑假更閒了，所以超多人出去」、「印度變種病毒都入侵了」、「但政府也沒有規定不行啊...雖然我也覺得這樣很危險，但也不能怎樣」。