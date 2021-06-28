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百貨拚直播「女樓管試穿內衣」瞬間爆紅　業績直升3成

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲花蓮遠百直播，樓管大方試穿運動內衣，圈了不少粉。（圖／花蓮遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣疫情緊張，中央流行疫情指揮中心今（6／28）宣布新增60例本土，確診人數雖降低，但三級防疫仍持續，民眾避免群聚外出，以實體銷售為主的百貨也拚直播銷售搶業績，遠百繼男樓管伏地挺身之後，花蓮店也出現「仙女樓管」試穿運動內衣，業者表示觀看人數瞬間成長10倍，正妹樓管也意外爆紅。

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲花蓮遠百直播，樓管上場受到歡迎。（圖／花蓮遠百提供）

疫情加上因應政策禁止餐飲內用，讓百貨人潮大砍9成，各百貨也紛紛祭出線上、外帶、外送服務盡量補業績，其中直播商品成為最多百貨採用的銷售方式之一，日前高雄大遠百男樓管在直播中應粉絲要求，當場表演單手伏地挺身，大秀肌肉，民眾討論熱絡，而花蓮遠百也出現27歲正妹樓管，直接換上銷售的運動內衣商品，線上觀看人數立刻飆升。

花蓮遠百表示，該樓管平常就有在做瑜珈之類的運動，所以在直播時便請她試穿該產品，沒想到播出時反應相當熱烈，不但有網友大讚她身材好、希望她多換幾套來示範之外，還有民眾請她直接做幾個伸展動作來確認一下產品效果，而該直播也在樓管現身時，線上觀看人數也飆破百人。目前針對線上通路近千項商品，推出滿千折百優惠，讓業績也增加2至3成。

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲百貨直播。（圖／各業者提供）▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲民眾還請樓管做動作實測商品。（圖／花蓮遠百提供）

Global Mall環球購物中心除推線上購物，各店粉絲團還各進行直播銷售，並升級推出「+1立即購」，只要在直播留言+1，就能快速連結網頁進到購物車下單購買，還可透過提供專屬優惠的商品連結，以美食、居家生活用品為主，像是桃園A8 tutti select推出的護目鏡兩組300元，下單業績成長2成。6月直播場總次數更達百場，平均各店每週3至4場，觸及數平均近5,000人次，在直播帶動下的商品業績平均成長也達30%。

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲「玫瑰鑄鐵雙耳鍋24cm」原價6,980元，直播價1,199元熱銷。（圖／環球購物中心提供）

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲Global Mall屏東市直播宣傳的生活工場「花翎輕語防螨抗菌兩用被」。（圖／環球購物中心提供）

環球購物中心表示，不同於過往直播以美食為主，因應疫情更推出居家防疫主題，推直播優惠價下殺5折或是買一送一，像是Global Mall屏東市生活工場「花翎輕語防螨抗菌兩用被」，原價1,980元，直播價699元；板橋車站直播介紹的「RENATA 蕾娜塔茶樹複方精油調理洗髮精300ml」660元推買一送一，也吸引客人立即下單。

▲百貨直播。（圖／各業者提供）

▲京站也派出帥哥美女樓管站台直播。（圖／京站提供）

而去年3月京站推出「FB直播銷售」，祭出不少網美、網帥樓管直播造成話題，近期也表示將以全年維持上架萬樣商品為目標，並在6／30前，推出刷指定銀行滿千即贈100元購物金優惠。

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