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因應Dleta變種病毒　鄭文燦：制定最好防疫政策、精準執行

▲桃園市長鄭文燦29日表示，國軍804醫院正進行清零計畫，鄰近居民若有就醫需求可轉至鄰近部桃或聯新醫院就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦29日表示，國軍804醫院正進行清零計畫，鄰近居民若有就醫需求可轉至鄰近部桃或聯新醫院就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的印度Delta變種病毒，市長鄭文燦29日主持防疫專案會議時表示，防疫絕不能鬆懈，一定要保持最高的警覺，制定最好的防疫對策並精準執行；此外，國軍804醫院正進行清零計畫，鄰近居民若有就醫看診需求，可就近至部立桃園醫院、聯新醫院或聖保祿醫院，或請消防局提供妥善緊急救護。

桃園市政府29日舉辦防疫專案會議，會中教育局長林明裕說明下一波莫德納疫苗施打時間，預計為7月2至4日，全市共計28校支援社區疫苗接種站計畫，桃園區有四校（慈文國中、大有國中、陽明高中、中興國中）人數較多，將分為五梯次報到，報到時段為7:30、8:30、9:30、10:30、11:30；其他地區支援學校維持四梯次報到，報到時段為7:30、8:30、9:30、10:30，籲請符合資格民眾可於時段內完成疫苗接種。

社會局長鄭貴華說，110年擴大急難紓困補助方案，截至6月27日為止，共計受理5萬4712件新申請案，由中央協助調查比對資料後，轉請公所進行核定，6月25日第一批核定1萬8523人，共計4億2655萬元；109年申請資格不符共計1萬3343案，110年重審符合者共計3914案，總金額共計8065萬元。

勞動局長吳宏國說，截至6月28日為止，固安計畫企業快篩已累計4萬5754人，執行快篩企業244家、企業快篩陽性97人，同步採取PCR檢體進一步檢測後，97人的PCR檢驗結果皆為陰性。

▲桃園市長鄭文燦指出，國軍804醫院正進行清零計畫，居民若有就醫需求可轉至鄰近部桃或聯新醫院就醫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，國軍804醫院正進行清零計畫，居民若有就醫需求可轉至鄰近部桃或聯新醫院就醫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，國軍804醫院目前正進行醫院清零計畫，鄰近如大溪、龍潭居民若有看病需求，可至鄰近的聯新國際醫院、部立桃園醫院或聖保祿醫院等醫療院所就診，若國軍804桃園總醫院有轉院或後送病患需求，則請消防局協助提供妥善之緊急救護。

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