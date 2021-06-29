入境普篩2次？　蘇貞昌主張「目前採取隔離的方法更嚴格」

▲蘇貞昌29日南下屏東視察枋山鄉。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

面對Delta病毒入侵，行政院長蘇貞昌29日下午趕往屏東視察防疫作為，對於媒體詢問高雄市長陳其邁提出「入境普篩2次」邊境防疫管制措施，行政院長蘇貞昌認為，目前採隔離的方法，比做普篩還要嚴格，因為篩檢會有偽陰、偽陽問題，怕偽陰的人自以為沒事了反而「趴趴走」，不如把他隔離，反而是最為安全。

蘇貞昌表示，目前防疫的的量能早已經足夠，「我們是做比普篩更進一步，我們用隔離的」，所以現在可以看到所有入境的旅客都一定要隔離，不能回家，無論是隔離在集中檢疫所，或隔離在防疫旅館，不但是14天，而且是「14+7」，連14天要出來的時候，都還要PCR（檢測）一次。

蘇貞昌指出，所謂的普篩常常有偽陰、偽陽性的問題，用了很多的資源卻讓偽陰的人自以為沒事了，反而「趴趴走」，不如現在這樣隔離，反而是最為安全，「我們隔離後還做PCR（檢測），所以我們是最嚴謹的，還請大家配合」。

另外，蘇貞昌也感謝國人同胞到目前為止的配合，所以雖然台灣前受到變種病毒肆虐，引起震撼，但很快在這段期間，大家看到我們漸漸穩定地控制下來。

蘇貞昌強調，在疫情漸漸穩定的這個時候，大家千萬不要因為悶久了，以至於通通跑出來，這樣不好，大家請再忍耐用這14天，換來很快的能夠正常生活，這樣才是正辦。