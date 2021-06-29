台灣防疫全球倒數第10名　他憂綠營網軍出征《彭博社》

▲台灣防疫在全球排名慘跌至44名。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

政治中心／台北報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg），針對全球53個國家做出最新一期的排名，台灣的排名雪崩式暴跌至44名，成為倒數第10名。對此，台北市議員羅智強表示，完全不給蔡英文面子，這次1450要出征彭博嗎？

羅智強表示，去年11月，台灣是防疫資優生，在《彭博社》的「COVID韌性排行」，光榮拿到第3名，但在「疫苗資源」這個指標上也打出了零分，警告台灣的疫苗政策；去年12月，台灣更是拿到第2名，報導仍提及，疫苗取得上尚有進步空間。

羅智強指出，今年5月台灣因為疫情爆發，一下子滑落至15名，疫苗接種率僅有0.1%，被評為最糟，而6月最新的評比，台灣正式跌落神壇，在53個受評比的經濟體中，只拿了第44名，可說是「最佳退步獎」。

羅智強感嘆，去年《彭博社》就警告台灣，還給了蔡英文政府的疫苗政策零分，結果疫情果然因為疫苗崩盤，慘跌成世界倒數，但無論人家怎麼給建議，這個政府總有數不清的護衛隊，用出征來打壓不同意見。

羅智強說，他自己因為罵蔡英文是疫苗乞丐，慘被1450洗版，現在《彭博社》給了44名，直指政府採購疫苗不力，完全不給蔡英文面子，他諷刺「網軍們準備好出征《彭博社》了嗎？」