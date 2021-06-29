金正恩「減肥」理由曝！1個月後回平壤眾官員嚇傻　目測減10kg↑

▲據傳金正恩接受心腹建議，離開平壤執行1個月的減重計畫。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩曾神隱近1個月，6月出席政治局會議時，被發現身形消瘦一大圈，就連當地民眾接受官媒專訪時，都表示人民「情不自禁落淚」。有消息爆料，金正恩之所以變瘦，是因為抗日遺族與周遭心腹不斷勸其減肥，考量到身體健康，才決定離開平壤實施減重計畫。

根據南韓《朝鮮日報》，南韓情報單位從照片上推測，金正恩應已減重至少10公斤以上，有北韓消息人士指出，金正恩常年暴飲暴食、攝取過多高脂肪飲食、愛喝酒、吸菸，加上國務繁重，導致體重如吹氣球般直線飆升，身高170公分的他30幾歲體重便飆破140公斤，因此身體出現各種慢性疾病，就連說話都會喘。

▲金正恩接受心腹建議減重，回到平壤後簡直「煥然一新」。（圖／達志影像）

有熟稔北韓的消息人士透露，隨著金正恩體重直線飆升，導致周遭不斷傳出擔憂其身體健康的聲浪，而在今年太陽節（4月15日，金日成冥誕），抗日游擊隊遺族透過信件向金正恩苦勸，「元首的健康是祖國與人民們的最大心願」，勸其應適度休息、減輕體重。

對此，金正恩曾哀嘆道「我根本沒為人民做任何事，怎敢休息」，以此為由拒絕抗日先烈遺族的建議，然而勞動黨常務委員李炳哲等心腹聽到後，不斷勸金正恩應休息、減重，才使得金正恩回心轉意，決定離開平壤1個月實施減重計畫。

▲從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

消息人士表示，當1個月後金正恩回到平壤時，官員們都被金正恩「暴瘦」的模樣嚇壞了，認為簡直是判若兩人。

據悉，從金正恩近日的相片中可以觀察出，其手腕上配戴的IWC瑞士萬國名錶，錶帶似乎繫得比先前更緊。而民眾接受北韓官媒《朝鮮中央電視台》採訪時透露，「看到敬愛的總書記同志（金正恩）消瘦憔悴的模樣，人民最感心痛！」

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