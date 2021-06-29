快訊／侯友宜：快篩站單日5545人　具北農接觸史607人結果出爐！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。新北市長侯友宜公布最新篩檢數字，28日社區篩檢人數5545人，其中有607人有北農、環南市場接觸史，其中，16人快篩陽，3人有北農接觸史。

截至28日晚間統計，總篩檢量達132,134人，陽性1188人，陽性率0.9％，28日當天，全區篩檢人數中5545人，有607人有北農、環南市場接觸史，其中有16人快篩陽，3人有北農接觸史。

▼新北6/29疫情。（圖／翻攝直播，下同）

侯友宜也公布，新北市增加的22例中，中和5例，板橋4例，新店3例，三重、土城、泰山各有2例，新莊、五股、汐止、深坑各有1例。其中，家庭感染8人、職場7人、醫院機構5人、不明感染源有2人，家戶感染佔36%。

指揮中心表示，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,295,813例排除)，自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、台北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。