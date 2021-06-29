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Gogoro充電站火警　機車電池自燃發火

▲台南市消防局指出，Gogoro充電站火警係機車電池自燃發火，呼籲業者及民眾注意使用安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，Gogoro充電站火警係機車電池自燃發火，呼籲業者及民眾注意使用安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年1月12日及6月28日分別於台南市南區健康路騎樓及北區海安路室外停車場各發生一起Gogoro充電站自燃發火之火災事件，不論廠商或消費者對於「電動機車」使用或維護，甚至點檢，應多加注意！

電動機車因具有不排廢氣、低噪音、免燃料稅、免牌照稅及免機油等優點，對於環境保護上有相當大貢獻，為未來主流交通工具之一，但偶爾會傳出電池充電交換站或鋰電池自燃發火事件。

6月28日凌晨3時許，消防局指揮中心受理市民報案指北區海安路室外停車場的電動機車電池充電交換站，其中1顆鋰電池發生爆炸燃燒情形，消防局陸續派遣5個分隊前往搶救，並指派大隊部前往指揮搶救，到達時發現電動機車電池充電交換站鋰電池處正竄出火舌並伴隨著灰色濃煙竄燒中，所幸周圍並無建築物及無車輛，火勢並無延燒之虞，消防人員隨即拿乾粉滅火器將火勢撲滅。

▲台南市消防局指出，Gogoro充電站火警係機車電池自燃發火，呼籲業者及民眾注意使用安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步調查歸咎鋰電池發生火災之原因主要為電池過充、內部短路或外部短路的情況，但電池充電交換站或電動車輛之火災尚須注意電池之｢接觸不良｣或｢積汙導電｣，甚至充電站內相關機件與配件點檢維護未盡完善等因素所造成火災之風險，鑑於相關案例偶爾發生，消防局除請充電站廠商應隨時點檢充電站，維護充電站安全外，亦提供下列建議，來防範鋰電池火災：1、請選購具有商品安全標章之鋰電池產品。2、使用前請詳閱產品說明書，並依照說明書登載事項使用或維護。3、避免陽光直射或高溫等環境，且周遭應避免放置、囤積可燃或易燃物。4、充電完成時，請拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生過充情形而引發火燒車。5、鋰電池使用時勿過度放電，以免降低電池壽命。6、鋰電池產品嚴禁敲打、摔碰及撞擊。7、鋰電池與充電或放電接點應緊密接合，如發現｢接觸不良｣情形，請拔除鋰電池並通知原廠檢修，以防止｢接觸不良｣造成火災。8、鋰電池與充電或放電接點應經常擦拭，以防止蓄積導電性汙染物而造成｢積污導電｣情形，以防止｢積污導電｣造成火災。

▲台南市消防局指出，Gogoro充電站火警係機車電池自燃發火，呼籲業者及民眾注意使用安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲電動機車廠商，對於電動機車電池充電交換站所發生之火災，應加強點檢，維護充電站之安全，甚至改善產品弱點，使電動機車及其電池充電交換站，能更安全，確保消費者權益並更受消費者喜愛。

消防局李明峯局長提醒民眾，請選購具有合格標章之電動車輛，並依照產品說明書登載事項駕駛使用或維護，以防範電動車輛發生火災。

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