快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

屏東縣車城海岸2016年間發現一具無名女屍，唯因長時間浸泡海水，導致身體腫脹難以採證，又因無遺留證件，調閱相關監視器也無所尋獲，僅能以無名屍公告協尋，後因無人認領，屏東縣府便將該具無名屍埋葬於車城鄉無主墓區。基隆第一分局組長許耀彬根據女屍遺留一串貼有「苓雅鎖印行」的鑰匙，擴大比對苓雅失蹤人口，今年4月終於比對出其應為在苓雅租住的桃園籍張姓女子，與其妹妹DNA檢體比對結果吻合。