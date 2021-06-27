快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
最新消息！高雄市新興區大同二路一棟大樓發生火警，消防人員到場後，大樓無火焰狀況，正下車查詢時，突然有人臉上流血從大樓內跑出，經詢問後，才知道受傷的人，原來是大樓蘇姓管理員，他表示，地下二樓的變電箱不知為何發生爆炸，他衝下樓拿滅火器撲滅火勢，過程中不慎跌倒受傷，所幸只有鼻樑挫傷，人無大礙。
▲高雄市新興區一棟大樓管理員因為搶救火勢摔傷鼻樑 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄市新興區一棟大樓管理員因為搶救火勢摔傷鼻樑 。（圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
最新消息！高雄市新興區大同二路一棟大樓發生火警，消防人員到場後，大樓無火焰狀況，正下車查詢時，突然有人臉上流血從大樓內跑出，經詢問後，才知道受傷的人，原來是大樓蘇姓管理員，他表示，地下二樓的變電箱不知為何發生爆炸，他衝下樓拿滅火器撲滅火勢，過程中不慎跌倒受傷，所幸只有鼻樑挫傷，人無大礙。
▲高雄市新興區一棟大樓管理員因為搶救火勢摔傷鼻樑 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄市新興區一棟大樓管理員因為搶救火勢摔傷鼻樑 。（圖／記者吳世龍攝）
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