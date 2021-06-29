陸央行例會「出現15次穩字」　貨幣政策釋出「趨勢性轉鬆」信號

▲大陸貨幣政策出現「趨勢性轉鬆」的信號。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸央行昨28日發布消息，央行貨幣政策委員會日前召開2021年第二季度例會，會議分析國內外經濟金融形勢，並再次強調要靈活精準實施貨幣政策。千字會議紀錄中，「穩」字就出現15次，釋放出大陸貨幣政策趨勢性轉鬆的信號。

《觀察者》報導稱，外界通常會將上述會議視為大陸央行下階段貨幣政策的「風向球」，相較本季度例會與上季度例會內容的比較來預測貨幣政策的變化。對國內外經濟金融形勢和貨幣政策表態方面並無明顯變化，只有個別表述出現六項微調。

對國內經濟金融形勢分析方面，本次會議新增「有力實施宏觀政策，國民經濟總體延續穩定恢復態勢」表述，相比之下，一季度例會只提出「經濟運行持續恢復」。

▲陸央行對人民幣匯率展望方面，新增「促進內外平衡」表態。（圖／路透）

由於二季度人民幣兌美元匯率經歷了一段急漲後回調的雙向波動走勢，本次會議未再提「人民幣匯率總體穩定」，而是改為「人民幣匯率預期平穩」。對於外部形勢分析新增「防範外部沖擊」的表述，以及對人民幣匯率展望方面，新增「促進內外平衡」表態。

報導稱，大陸國泰君安分析師指出，央行二季度例會對「大局」、「穩」的關注明顯增強，短短千字的會議重點摘要，光是「穩」字就出現15次，「穩中加固」、「穩中向好」、「大局平穩」都是首次出現的表述，代表政策趨勢性轉松的信號已經較為明確。另外，本次會議新增「防範外部沖擊」的表述，或與美聯儲開始著手逐步退出量化寬鬆有關。