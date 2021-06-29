IMF總裁提名陸央行副行長李波任副總裁　8／23上任

▲大陸央行副行長李波。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）昨（28）日向執董會提議，任命大陸央行副行長李波出任副總裁一職，接替即將任滿的張濤，任期自8月23日起生效。據了解，李波此前為重慶市副市長，2021年4月才重返中國人民銀行（大陸央行）任副行長，任職僅3個月便將赴任IMF副總裁。

▲位於美國華頓特區的IMF總部。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，格奧爾基耶娃表示，李波在央行和法律方面擁有豐富的經驗。在他供職於中國人民銀行的14年間（2004年至2018年），李波先生先後在條法司、貨幣政策二司、貨幣政策司擔任副司長和司長，「他曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。」

就IMF的組織架構來看，核心管理層為一位總裁及四位副總裁，第一副總裁為美國前財政部官員傑佛瑞・岡本（Geoffrey Okamoto）。按既有傳統，IMF總裁由歐洲人擔任，現任總裁為保加利亞經濟學家格奧爾基耶娃，世界銀行行長則由美籍的馬爾帕斯（David Malpass）擔任。

IMF自2011年起，由原先的三位副總裁新增一位陸籍副總裁，由原大陸央行副行長朱民擔任。現任IMF副總裁張濤於2016年接任，即將履新的李波成為第三位陸籍IMF副總裁。

李波現年49歲，畢業於中國人民大學國際經濟系，後就讀於波士頓大學經濟系、史丹佛大學經濟系和哈佛大學法學院，分別獲經濟學碩士、博士學位和職業法律博士學位。李波曾在1999年至2004年於美國任專職律師，返回大陸後歷任中國人民銀行條法司副司長、司長、貨幣政策二司司長、貨幣政策司司長。2018至2019年，李波出任中國僑聯副主席、黨組成員；2019年9月又出任重慶市政府副市長、黨組成員，後於2021年4月，重返中國人民銀行，擔任副行長。