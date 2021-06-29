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盤點赴陸接種疫苗人物　「對品質有信心」還相揪：一起來

▲▼洪秀柱、邱毅、郁慕明。（圖左1／記者黃克翔攝／圖中、右／記者林敬旻攝）

▲洪秀柱、邱毅和郁慕明紛紛前往接種陸產疫苗。（圖左1／記者黃克翔攝／圖中、右／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣COVID-19疫情尚未解除三級警戒，疫苗仍在持續補上，因此除了美國和日本之外，不少人紛紛選擇前往大陸接種疫苗，國民黨前主席洪秀柱已到大陸隔離，為出席7月的海峽兩岸青年發展論壇準備，並表示自己對大陸疫苗品質有信心，因此「當然會接種通過WHO認證的疫苗」；國民黨前立委邱毅和新黨前主席郁慕明也在近日各自飛往大陸接種陸產疫苗。

洪秀柱28日晚間發布臉書表示，目前人在大陸檢疫隔離中，準備參與7月的第四屆海峽兩岸青年發展論壇。她大讚在去年行周第三屆青年發展論壇時，就已見到大陸嚴謹的防疫措施，更讚許近來加強的防疫力度。

對於有些人關心會不會在大陸接種疫苗，洪秀柱回答，「當然，我會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，我對大陸的疫苗品質也有信心。」

活躍於大陸社群網站微博的邱毅，則是在23日用iPhoneX發文，表示自己21日上午已飛抵廈門進行隔離，要在隔離3周後才能出關，之後便會接種第一劑陸產疫苗。

邱毅稱台灣人民如今只有3種選擇，一是等更好的國際疫苗進來再打，二是到美國去接種莫德納或輝瑞，三則是到大陸接種國藥或科興疫苗。「我選擇到大陸打疫苗，而且到自己的老家廈門施打」，邱毅表示自己是中國人，「當然要打祖國大陸的疫苗」。

此外，新黨前主席郁慕明於5月底抵達上海，當時亦大讚大陸防疫工作嚴謹，並號召台灣人到大陸去走走接種疫苗。此前大陸官媒《環球網》也特地指出台灣藝人蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、黃安等人已赴陸接種疫苗。

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