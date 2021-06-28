快訊／新一波雷雨帶進陸地「強灌南高屏」　氣象局續發大雨特報

記者賴文萱／台北報導

西南風今日影響，易有短延時強降雨，氣象局持續針對台南以南地區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

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天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，台南、高雄、屏東限定！雷雨帶再度進入陸地，注意一波雷雨或大雨，伴隨強陣風、雷擊，今天雨水比較多。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局技正王君賢表示，今天到周三受到西南風增強影響，苗栗以南地區會出現局部大雨及短延時強降雨，清晨到現在，苗栗以南到高雄降雨明顯，雨量最多出現在雲林縣麥寮，累積雨量已達100.5毫米。

目前中部降雨狀況稍緩，氣象局則持續針對南部地區發布大雨特報，氣象局提醒，苗栗以南地區的民眾出門要記得攜帶雨具，以防偶爾出現的短暫陣雨或雷雨；新竹以北、東半部上午維持多雲到晴，午後預估會有局部雷陣雨發生。

氣象達人彭啟明也說，今天西半部一早降雨明顯，彰化、雲林有顯著的雷雨，高雄、台南、雲林及彰化一早就下了60-90毫米，雨勢頗大。這波過去，明後天降雨會逐漸稍趨緩，周四迎接夏季天氣。

至於未來一周天氣，氣象局表示，周三前西南風增強，周四到周日太平洋高壓增強、西南風減弱，各地恢復多雲到晴天氣，但午後仍有局部雷陣雨，以北部、東半部及山區有零星降雨為主。

溫度方面，中南部高溫在30至32度，北部及東半部約33至35度，大台北及花東有36度以上高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風，天氣悶熱請多補充水分。