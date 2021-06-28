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快訊／8縣市大雨　防「劇烈天氣」地區曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示中南部上空水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（28日）清晨對台中以南8縣市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今台中以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮表示，今、周二苗栗以南有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的機率；周四起中南部連日多雨的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣。

大雨特報：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今西南風仍強，凌晨開始南部、中部及苗栗地區陸續出現明顯降雨，並有局部大雷雨發生，白天之後苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率仍高，請多留意，其他地區大多為多雲到晴，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，山區機率較高；中南部高溫在30至32度，北部及東半部約33至35度，大台北及花東有36度以上高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風。

氣象局指出，周二、周三西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，留意中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四、周五西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六、周日高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨西南季風持續帶來不穩定大氣，迎風面雲層發展，伴隨降水回波，苗栗以南有明顯降雨；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，苗栗以南有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的機率，應注意防範；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，北部近山區及東半部午後亦有局部雷陣雨的機率，北部平地的機率較低。

吳德榮分析，周三西南風漸減弱，中南部降雨趨緩、但仍有局部短暫陣雨的機率，背風面的北部、東半部則高溫炎熱，東半部午後亦有局部降雨的機率；周四起至周日太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣，各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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