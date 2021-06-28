快訊／台中莫德納７／3開放326家院所　AZ殘劑預約29日線上預約

▲台中市衛生局長曾梓展說明殘劑預約。（圖／翻攝市政府臉書）



記者游瓊華／台中報導

為防止AZ疫苗殘劑疫苗施打引混亂，台中市政府推出線上預約制度「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，明（29）日上午9點至下午1點始開放登記預約。衛生局長曾梓展也宣布，7月3日莫德納疫苗也開放合約306家診所及20家地區醫院施打，除了市府網站外，民眾也可以上各醫療院所預約登記，一瓶可打14劑，統一規定預約滿10人才能開一瓶，所以殘劑最多4-5劑，各醫療院所依序通知預約好的人，通知30分鐘後到場報到，施打後醫療院所必須公告名單並送衛生局備查。

研考會主委吳皇昇表示，配合市府將於6月30日開設AZ疫苗快打站，施打前兩天、也就是今（28）公告可預約站點，並將於施打前一日、也就是明（29）日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，同日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；30日（施打當日）各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

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資訊中心表示，依目前中央規定需年滿18歲才能施打疫苗，為避免佔用名額，符合資格民眾每次僅限預約一個站點，於同一預約期間不得重覆登記，且配合疫苗開封時效，民眾若於施打當日接獲電話通知，應於30分鐘內攜帶身份證及健保卡至現場完成報到，如果預約卻沒有接種到殘劑的民眾，就得在下個回合重新登記預約候補。