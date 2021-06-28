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打疫苗2邏輯！柯文哲：若60歲以上全接種　一個程度上「解封不是不可能」

記者袁茵／台北報導

北農確診感染案擴大，使中央與農委會、雙北市場日前祭出「市場專案」，要替批發市場從業人員逐步施打疫苗。台北市政府28日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市打疫苗的2個邏輯，他同意醫師王任賢的邏輯，打疫苗要照年齡來打，若全部60歲以上的人打疫苗，恐怕一個程度上要解封「不是不可能」。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，並對北農確診案例、Delta變種病毒侵台、北市2市民與疑似感染Delta病毒確診者接觸、丁守中赴振興醫院打疫苗爭議等議題做回應。

針對目前批發市場要全面打疫苗，接下來如何圍堵疫情？柯文哲提及，台灣打疫苗還是要2個邏輯，第一個是按照年齡打，自己同意醫師王任賢的邏輯，對方說如果全部60歲以上打疫苗，恐怕一個程度上要解封不是不可能，因為的確60歲以下死亡率低，所以打疫苗第一個邏輯是按照年齡分，「50歲以下死掉是特例。」

柯文哲提及，打疫苗第二個邏輯是按照行政成本容易、不容易來決定，例如他覺得管理遊民要耗費人力，所以遊民要先打，以及北市批發市場人數多、成員複雜、流動性高，管理成本太高，所以也要先打，倘若讓批發市場都不會被感染，那就算有確診者進去，危險度也較低。

柯文哲強調，現階段北市打疫苗的2個邏輯，就是年齡從上往下打，第二個是看行政成本，高的就優先處理。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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