國道爆胎停內側道遭追撞！2同事傷重不治　女駕駛受嚴重驚嚇

記者白珈陽／彰化報導

國道一號北上196公里處，27日晚間10時許發生3車連環追撞，釀2死3傷。據悉，謝姓女子昨晚從台中開車至台南載3名同事，回程行經事故路段時發生爆胎，將車停駛於內側車道，還未來得及擺放警示標誌，就遭到後方來車追撞，造成後座2名乘客重傷，經送醫搶救仍宣告不治。

▲國道一號北上196公里處27日晚間10時許發生3車連環追撞，釀2死3傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警察表示，27日晚間10時20分許，謝姓女子（24歲）駕駛轎車載著張男（29歲）、梁女（27歲）、劉男（25歲）等3名友人，行經國道1號公路北向196公里處時，突然發生爆胎，將車停在內側車道，遭到後方趙姓男子（28歲）車輛閃避不及追撞，接著又遭第3輛轎車撞上。事故於同晚11時22分排除。

據了解，謝女昨晚南下台南欲載3名同事返回台中，回程時因車輛爆胎，遂將車停在內側車道，由於事發突然，還來不及擺放警示標誌，就遭後方來車追撞。事發後謝女受到嚴重驚嚇，該車生還的副駕張男，則稱當時正在車內休息，對於事情發生經過無法清楚描述；追撞的趙男表示，因來不及煞車才會追撞。

車禍造成第一輛車駕駛謝女頸部受傷、副駕張男頸椎受傷，右後方乘客梁女及左後方乘客劉男，經分別送往烏日林新醫院及彰化秀傳醫院送醫後傷重不治；第二車駕駛趙男臉部受傷；第三車則無人受傷。國道警察實施酒測，5人均無酒精反應。詳細事故原因及經過，有待警方進一步釐清調查。

警方提醒用路人，平時要做好車輛保養與維護，行前應檢查車輛胎紋及胎壓，遇有車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方50∼100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。前項情形汽車無法滑離車道時，除應依規定啟亮危險警告燈及於車輛後方100公尺處豎立車輛故障標誌外，應即通知警方協助處理或撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務，以避免二次事故。

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