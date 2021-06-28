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鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

▲▼屏東縣政府0627防疫記者會。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

▲屏東縣政府27日召開防疫記者會。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一對從祕魯返台的祖孫，遭確認感染印度變異株Delta病毒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中27日在記者會上口頭表示，整起群聚共12人均為「Delta」，但目前基因定序僅有8人驗出相同病毒株。針對祕魯阿嬤傳染給倒垃圾打招呼的鄰居兼親戚是否開罰，屏東縣長潘孟安也做出回應了。

Delta病毒入侵屏東，住在祕魯祖孫隔壁的親戚兼鄰居(案14407)向疫調人員表示，先前到家門口放垃圾時，曾遇到祕魯返台嬤出門倒垃圾，彼此相隔1至2公尺，戴著口罩打招呼後，迅速各自進入屋內，雙方卻先後確診，引發外界討論。

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▲屏東27日新增1確診個案 。（圖／屏東縣政府提供，以下同記者陳崑福翻攝）

▲屏東12人群聚案關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣長潘孟安27日下午召開防疫記者會時，面對媒體提問祕魯嬤出門倒垃圾是否開罰回應，祕魯嬤是否違反防疫規定，要交由疫情指揮中心專業疫調人員根據相關法規、疫調結果來研判。

潘孟安指出，當事人在醫院從事的疫調結果，也會透過監視系統做相關比對，「我們目前看到是她不是出來倒垃圾，是她足不出戶，將垃圾放家門口，旁邊鄰居是因為親戚，也在倒垃圾當中寒暄打招呼，但(祕魯嬤)並沒有跨出門外」，至於是否違反規定要請相關單位來認定，「請大家不要獵巫」。

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