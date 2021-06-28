　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

▲台南市政府已實施擴大篩檢計畫，在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有足跡的安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日，共3天進行擴大篩檢。（圖／市府提供，下同）

▲台南市政府已實施擴大篩檢計畫，在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有足跡的安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日，共3天進行擴大篩檢。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南新增8例COVID-19確診案件，市府已實施擴大篩檢計畫，與確診者同一社區的民眾於27日篩檢完成，並於28日在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有足跡的安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日，共3天進行擴大篩，台南市長黃偉哲呼籲，民眾若有與確診個案足跡相同者可至前述篩檢站進行篩檢。

台南市長黃偉哲表示，因應安南區發生家族群聚傳染，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第二層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。負責安西停車場篩檢站的安南衛生所護理長杜慧津表示，28日雖然是有下雨的情況，不過民眾的警覺性其實都蠻高的，都有依照預約前來。

此外，今天篩檢站進行的是鼻腔PCR篩檢，所以採檢後民眾可以立刻離開，畢竟這是一個高風險區，所以不希望民眾在現場逗留，之後會統一把檢體送往成大醫院去做PCR篩檢，估計2到3天後，今天來篩檢的民眾都可以接到電話通知獲知篩檢結果。

黃偉哲指出，兩個篩檢站，一個安南檢所是上午啟用，一個是下午開始，由成大醫院支援的大型篩檢站，那針對安南果菜市場，那一個是早上開始，針對案家，針對這個確診者他們家周邊的去，因為早上下雨，雨勢也滿大的，所以去那邊的人不多，大概目前只有幾十個前去篩檢，不過沒關係，市府會持續開3天，等天氣好一點的話，自然就會有更多人出來，我們也呼籲也鼓勵所有周邊的民眾，為求安心，為求照顧到家人跟自己的健康，踴躍出來篩檢。到目前為止，昨天匡列的41個，篩檢出來都是陰性。

有關要給台南市基層診所的 1萬劑快篩劑，黃偉哲表示，這1份是現貨，會透過醫師公會，請醫師公會分發給診所，尤其這個是拋磚引玉，因為一個診所配個幾十份，一下子就用完了，但是我們主要是拜託醫師、醫護人員，能夠在第一時間，覺得病患的症狀，還有他過去的一個旅遊史、接觸史，還有家人的這個狀況，如果有懷疑的就給他快篩，那如果有懷疑的，或者是就給他轉院，因為像安南區家族這個指標案例，他們這個家族從6月10日就紛紛有人身體不適，一直拖了兩個禮拜，同一個診所去了好幾次，結果都沒有發現，直到最後到6月25日，那個診所終於覺得他不對勁了，才轉介到大醫院去做篩檢，一篩檢就出來，大家想想看如果這個案例，在第一時間，第二時間，到第三時間甚至６月10日到25日，這15天裡面任何一天如果轉介到去篩檢的話，那不就傳播鍊就比較減少，大家那種惶惶、惴惴不安的心態會比較減少，所以市府覺得其實還是要鼓勵、也拜託醫護人員，畢竟他們有受過專業的訓練，拜託他們守緊第一線。

此外，有關確診個案的疫調，黃偉哲說疫調的部分有2種方式，第一個是根據確診者他的口述、他的記憶，第二個針對他的手機定位，那記憶的部分市府已經盡量去問了，除非他們沒有進一步吐實，或是另有隱情、隱瞞部分的接觸史，第二個是他的手機，市府26日禮拜六就已經交給內政部警政署請他們幫忙，在手機定位上能夠查，到現在還沒有回覆，市府還在等回覆來進一步釐清。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
快訊／接觸「可能感染Delta」確診者　北市2人PCR結果出
快訊／新北2人接觸Delta確診者！侯友宜公布最新篩檢結果
終於等到！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　限時2天
鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安公布祕魯嬤監視系統比對結果
直擊「台鐵通勤車廂大爆滿」　PTT酸炸：Delta會自律
快訊／一台免申報！國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁
都是超級傳播者！不只屏東司機　他染疫1傳5後死亡
李㼈17歲校花女兒撩髮「露白皙美背」！　超高顏值電暈網友

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

因應暑期可能復課 　郭信良籲補教及短代教育人員納入接種名冊

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關　下修72至74歲民眾施打

台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

因應暑期可能復課 　郭信良籲補教及短代教育人員納入接種名冊

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關　下修72至74歲民眾施打

台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

Novavax優於BNT！　林濁水：郭台銘、台積電何不改捐Novavax？

鄭文燦發起認購枋山芒果　籲外界：勿將屏東標籤化！

壓力山大！老鷹全場球迷倒數伺候　字母哥罰球兩罰不進

旅澳台人「台灣過去1年靠運氣」　揭國門漏洞：政府完全鬆懈

泰迪榮幸首獲選單月MVP　復賽打到12月對投手是大挑戰

「技術性資料不齊全！」　食藥署：高端疫苗7月底才能審查EUA

快訊／洪秀柱自曝人正在杭州　將接種大陸通過WHO認證的疫苗

快訊／接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　北市2市民PCR結果出爐

與鄰交惡竟縱火！先刺輪胎再回頭燒車　花蓮男：想逼他搬家

等不到病床！染疫男返家卻被房東擋門外　心酸1幕曝光

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

彰化市長怒「不二坊排隊長」　店家改電話預約

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

28歲孫同意找對象　竟和打疫苗有關

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

快篩連揪3確診者　南投考慮加場

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

補教及短代教育人員納入接種名冊

台南提供快篩試劑予診所使用

台南協力助企業落實交通車防疫

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

更多熱門

相關新聞

台灣順豐推「零接觸」簽收服務！LINE Pay行動支付　免接觸更安心

台灣順豐推「零接觸」簽收服務！LINE Pay行動支付　免接觸更安心

疫情警戒持續，網購成了疫情下的主要商業行為，物流服務是整體配送的最後一哩路，物流人員不僅是第一線的配送人員，也是前線防疫的首要先鋒。台灣順豐推出「零接觸簽收」服務，在疫情期間仍維持優質服務，並確保客戶、員工的健康安全，降低染疫風險。

學生確診單日增6人！全台累計650例

學生確診單日增6人！全台累計650例

防範Delta來襲！鄭文燦：機場應設PCR檢測

防範Delta來襲！鄭文燦：機場應設PCR檢測

潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

悶不住！基隆潮境「民眾闖禁區浮潛」

悶不住！基隆潮境「民眾闖禁區浮潛」

關鍵字：

篩檢黃偉哲確診足跡重疊新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面