安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

▲台南市政府已實施擴大篩檢計畫，在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有足跡的安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日，共3天進行擴大篩檢。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南新增8例COVID-19確診案件，市府已實施擴大篩檢計畫，與確診者同一社區的民眾於27日篩檢完成，並於28日在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有足跡的安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日，共3天進行擴大篩，台南市長黃偉哲呼籲，民眾若有與確診個案足跡相同者可至前述篩檢站進行篩檢。

台南市長黃偉哲表示，因應安南區發生家族群聚傳染，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第二層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。負責安西停車場篩檢站的安南衛生所護理長杜慧津表示，28日雖然是有下雨的情況，不過民眾的警覺性其實都蠻高的，都有依照預約前來。

此外，今天篩檢站進行的是鼻腔PCR篩檢，所以採檢後民眾可以立刻離開，畢竟這是一個高風險區，所以不希望民眾在現場逗留，之後會統一把檢體送往成大醫院去做PCR篩檢，估計2到3天後，今天來篩檢的民眾都可以接到電話通知獲知篩檢結果。

黃偉哲指出，兩個篩檢站，一個安南檢所是上午啟用，一個是下午開始，由成大醫院支援的大型篩檢站，那針對安南果菜市場，那一個是早上開始，針對案家，針對這個確診者他們家周邊的去，因為早上下雨，雨勢也滿大的，所以去那邊的人不多，大概目前只有幾十個前去篩檢，不過沒關係，市府會持續開3天，等天氣好一點的話，自然就會有更多人出來，我們也呼籲也鼓勵所有周邊的民眾，為求安心，為求照顧到家人跟自己的健康，踴躍出來篩檢。到目前為止，昨天匡列的41個，篩檢出來都是陰性。

有關要給台南市基層診所的 1萬劑快篩劑，黃偉哲表示，這1份是現貨，會透過醫師公會，請醫師公會分發給診所，尤其這個是拋磚引玉，因為一個診所配個幾十份，一下子就用完了，但是我們主要是拜託醫師、醫護人員，能夠在第一時間，覺得病患的症狀，還有他過去的一個旅遊史、接觸史，還有家人的這個狀況，如果有懷疑的就給他快篩，那如果有懷疑的，或者是就給他轉院，因為像安南區家族這個指標案例，他們這個家族從6月10日就紛紛有人身體不適，一直拖了兩個禮拜，同一個診所去了好幾次，結果都沒有發現，直到最後到6月25日，那個診所終於覺得他不對勁了，才轉介到大醫院去做篩檢，一篩檢就出來，大家想想看如果這個案例，在第一時間，第二時間，到第三時間甚至６月10日到25日，這15天裡面任何一天如果轉介到去篩檢的話，那不就傳播鍊就比較減少，大家那種惶惶、惴惴不安的心態會比較減少，所以市府覺得其實還是要鼓勵、也拜託醫護人員，畢竟他們有受過專業的訓練，拜託他們守緊第一線。

此外，有關確診個案的疫調，黃偉哲說疫調的部分有2種方式，第一個是根據確診者他的口述、他的記憶，第二個針對他的手機定位，那記憶的部分市府已經盡量去問了，除非他們沒有進一步吐實，或是另有隱情、隱瞞部分的接觸史，第二個是他的手機，市府26日禮拜六就已經交給內政部警政署請他們幫忙，在手機定位上能夠查，到現在還沒有回覆，市府還在等回覆來進一步釐清。

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