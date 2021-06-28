去年15萬人沒拿到「今年紓困自動重審」　5.5萬人可領1~3萬

▲民眾排隊申請紓困。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

疫情嚴峻對於縣內各行業、勞工、家庭都造成嚴重衝擊，衛福部6/3公布「擴大急難紓困實施計畫」，延用去年申請資料進行審查，符合資格者就直接撥發1至3萬元。衛福部表示，去年約有15萬人申請未過，經過資料比對收入等相關資格，有5.5萬人可領到1~3萬紓困金。

行政院日前拍板紓困4.0原則，加快對弱勢民眾、因停業影響事業紓困補貼，衛福部也宣布陸續加發「弱勢生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位」紓困五大措施。

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衛福部次長李麗芬表示，受疫情影響工作收入民眾，若未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。今年首次申請者，需透過專屬網站或郵寄方式申請，截止申請日期至6/30止。

社工司副司長蘇昭如表示，在擴大急難紓困項目中，去年共有37萬2575人通過申請，今年就通過者進行戶籍、加保情形比對，確認有32萬2235人符合資格，6/4已撥款，或將匯票寄到帳戶。而今年未通過的原因，不外乎申請者過世，或已加入農勞保等，就不得再請領紓困補助。

另外，蘇昭如說，針對去年提出申請未過的15萬人，經過審核後，總共有55,418人符合請領資格，其中37％符合資格，32%是收入超過門檻，31%則是有加保社會保險，其他還有已領取其他補助或是過世等，而符合資格者，已在6/23陸續匯款或寄發匯票。