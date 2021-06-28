王浩宇「求助韓國瑜」幫推銷！　願親送襪子到府：可以寄給您試穿

▲王浩宇稱與韓國瑜是「被罷免同路人」。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

韓國瑜27日傍晚在臉書發文要感謝基層夥伴，近年「打韓」不遺餘力的民進黨桃園市前議員王浩宇也來底下留言摻一腳，表示自己經營的賣襪店業績差，希望韓國瑜幫忙推銷，還願意寄給對方試穿。王還在自己臉書發言，「做生意不分藍綠，韓總如果要買，也會幫他親送，哈哈哈。」

韓國瑜27日在臉書發文「一句話鼓勵我們辛苦的基層夥伴」，貼文發布11小時內累積了7.1萬人按讚，顯示韓在社群網路的聲量仍有一定分量。韓國也在自己的貼文底下留言，「謝謝所有第一線的醫護與警察同仁，謝謝您們犧牲健康與跟家人相聚的時間辛苦抗疫，台灣有您們真好！」緊接著在另則留言寫下「大家今天晚餐吃什麼呢？」

近8000則留言中，也見到了「打韓大將」王浩宇的身影，他先是留言「罵AZ打AZ，國民黨真是好棒棒」酸國民黨表裡不一，之後又留言，「韓總。都被罷免的同路人，最近疫情嚴重業績不好，有機會幫我推銷一下襪子唷！可以寄給您試穿，感恩。」

王浩宇的2則留言也累積近2300個讚。之後王將留言截圖回自己的臉書發布貼文，表示「做生意不分藍綠，韓總如果要買，也會幫他親送，哈哈哈。」