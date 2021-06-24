買100份蔬果「挺北農」！韓國瑜親送電鍋到育幼院：盼鼓舞士氣　

▲韓國瑜準備蔬果和全新電鍋，親自送至偏鄉育幼院。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日受梅雨滯留鋒面及西南風影響，豪大雨侵襲南台灣，許多正值產季的蔬菜水果嚴重受損，加上近日北農群聚感染爆發，使得曾任北農總經理的前高雄市長韓國瑜非常憂心和不捨，於是向北農訂購了100份農產品送往各家育幼院，希望能鼓舞士氣，同時讓孩子吃到新鮮的水果，盼大家都能平安度過這場疫情與豪雨。

韓國瑜23日在臉書發文表示，這段時間全台下起豪大雨，當季蔬菜水果受損不僅影響到產量與價格，也連帶影響弱勢族群的餐桌，而許多偏鄉育幼院的孩子正值發育成長期，因為經濟條件無法吃到足量新鮮的蔬果。對此，他得知有些育幼院想趁著疫情期間進行機會教育、讓孩子學習下廚料理，但院內煮飯用的電鍋數量也大大不足，這些情況都讓他感到非常心疼。

韓國瑜認為，孩子的身體健康與讀書受教育一樣重要，因此他準備了幾箱新鮮水果與幾個全新電鍋，23日已經全部親送給幾家偏鄉育幼院，「另外我也向我的老東家台北農產訂購了100份農產品，將在到貨後也陸續送往各家育幼院，希望這點微薄的業績能夠在公司低迷的現況下鼓舞些微士氣。」

韓國瑜指出，希望藉由他個人的綿薄之力，能讓孩子吃到新鮮的水果與北農優質的農產品，同時也給辛苦勞碌的北農同仁與農民朋友們打打氣，「希望大家都能平安度過這場疫情與豪雨！」

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