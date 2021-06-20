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北農18人染疫...韓國瑜不捨：願老同事們一切安好

▲▼北農爆出18名員工確診，韓國瑜表達憂心與不捨。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲北農爆出18名員工確診，韓國瑜表達憂心與不捨。（圖／翻攝自韓國瑜臉書，下同）

記者楊蕓／台北報導

台北農產運銷公司爆出18位員工確診，曾任北農總經理的前高雄市長韓國瑜20日在臉書發文表達憂心和不捨，回想起老同事們努力工作的身影，仍感到尊敬、動容，願老同事們都安然無恙、一切安好。

韓國瑜表示，老東家台北農產傳出有18位員工確診、而且人數可能還會持續增加，這個消息令他實在感到非常憂心和不捨。

韓國瑜回憶，過去在北農服務的時候，每天看著第一線的理貨員和拍賣員凌晨就到市場準備上工，當大部分的人剛準備就寢、或是已經在溫暖被窩裡進入夢鄉時，北農員工夥伴們才正奔著夜色、為了家庭生計的責任、同時也肩負著一份來自農民朋友的期待，在沉沉深夜裡展開一天的辛苦與勞動。

韓國瑜說，市場的環境冬冷夏熱，不僅考驗著體力，同仁們還要頂著祁寒溽暑在大量的蔬菜品項中快速掌握價格、到貨量與行情，心中腦裡還要把握好農民對價格的期待以及市場需求的公正性，肩負著巨大的壓力和責任。遇到颱風的日子，一般人也許可以期待放放颱風假，但對北農同仁來說，不管風再大、雨再猛，他們都必須儘速趕到市場，因為不僅農友們看天吃飯、普羅大眾對蔬菜的需求更是容易受到風雨天候的影響。

韓國瑜也提到，要與時間賽跑的還有包裝中心的同仁們，他們每天凌晨3點多就上工，日復一日地在密閉空間裡包裝蔬果，並趕在早上7點鐘前將包好的蔬果運往超市；之後又得趕緊著手準備隔天的包裝工作，幾乎沒有喘息的空間。這些同仁們每天日夜顛倒，在並不舒適的空間裡勤勉勞作，所有的辛苦其實都是為了一份生計、為了一家衣食溫飽。

韓國瑜表示，他時常回想起那些老同事們努力工作的身影，他們讓我尊敬、令我動容，「我衷心期盼幾位不幸染疫的北農同事都能平安渡險、早日康復，也祝願其他所有老同事們，都安然無恙、一切安好。」

▲▼北農爆出18名員工確診，韓國瑜表達憂心與不捨。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲▼北農爆出18名員工確診，韓國瑜表達憂心與不捨。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

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