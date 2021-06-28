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美中俄拉鋸／防美拉盟友？習普今視訊　張競：大國關係非一夜情

▲▼普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國總統拜登日前展開「外交聯盟」之旅，最後行程與俄羅斯總統普丁舉行峰會。隨後，中方外交部上週五預告，習普將於今（28日）舉行視訊談話。面對美中俄拉鋸戰，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問台灣學者張競舉例，「不要拿一夜情概念來看大國關係，拜登釋放善意，普丁就會馬上接受。」回顧中俄悠久政經盟友關係，不是美國一次就拉攏到位，幾乎是不可能事情。

拜登「拉黨結派」聯盟之旅，西方媒體解讀是「以首美國的抗中全球戰略。同樣基於「抗中」，俄羅斯也被認定是專制國家，這次拜登安排與普會面商談維穩雙邊關係以及核威脅。外媒大肆報導，俄方被美方拉攏，中俄鐵桿關係會因此而動搖嗎？

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲習近平與普丁。（圖／路透）

中俄鐵桿「利益大於衝突」

從中國大陸角度看「拜普會」影響？「拜普會」16日才剛結束後，英媒《金融時報》（Financial Times）23日來自華府消息稱，七月初20國集團（G20）外長會議將在義大利舉行，美中雙方正討論美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅舉辦會談的可能性。

緊接著，中方外交部25日高調宣布，習普將舉行視訊會談。相較過去外交慣例，中方幾乎是先通話，之後透過外交管道發布訊息，這次做法明顯表態中俄「鐵桿關係」。

張競解讀，「中方做法有如一部新電影要推出，你自然就會大大打廣告預告片，看觀眾反應如何，最後做總結影評。」實際上，不管從地緣政治和經濟來看中俄綜合關系，都是「利益大於衝突」。

張競進一步表示，北京跟莫斯科之間的關系相當牢固，因為奠基無數共同公報，實質性的協議。其次，文化商業合作、安全軍事合作、經濟往來更是千絲萬縷。不可能為了美國釋放短利多，放棄與中方長年友好關係。

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任、外交學系副教授黃奎博也分析，「這應是雙方刻意表態，讓美國知道中俄關係如故，而且會隨時通通氣。」中俄關係應會持續保持戰略協作關係，而且雙方互為重要夥伴的地位短期內應不致有變。

▲▼普丁接受美媒專放時，提到對於台灣海峽議題的看法。（圖／路透社）

▲普丁接受美媒專訪，多次強調中俄關係不會被動搖。（圖／路透社）

「克里米亞事件」美俄心結深

從美國角度看「拜普會」？黃奎博分析，美俄峰會有許多互不隸屬、顯有明顯衝突的問題待處理，「尤其拜登團隊許多重要官員長期對俄抱持不信任的態度，所以一次峰會很難化解過往恩怨。」

2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞後，至今受西方國家近七年制裁，美俄關係更加惡化。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，在克里米亞、烏克蘭問題上，俄羅斯與美方衝突很大。「相對而言，普丁會更重視與中國大陸經貿、政治的正常狀態。」

但普丁不是省油的燈，藉由這次機會利用兩邊關係，爭取國際籌碼。龐建國分析，「習普電話，俄方一定會宣誓兩國堅定友誼，但私下也會希望中國大陸給予更多支持。」以目前美中俄三邊關係，對第三方的俄羅斯來說是最占便宜的。

張競也指出，「大國關係並非一夜情。」需要很長時間溝通交流還未必能達到共識，現今核衝突、緩和美俄關係都是拜登要慢慢解決問題。

▲▼俄軍海上軍演，沿著日本偷襲珍珠港路線前進。（圖／翻攝自胡诌施佬微信）

▲俄軍18日舉行史上最大海上軍演。（圖／翻攝自胡诌施佬微信）

俄在美家門口軍演用意？

自冷戰結束後，俄軍18日舉行史上最大海上軍演。俄海空軍遠征4000公里深入太平洋中部實施大規模演習，演練對假想敵潛艇進行聯合反潛攻擊行動，展示俄海軍遠程聯合作戰能力。

軍演前兩天正是美俄元首峰會，張競指出，「兩者毫無關聯，拉到那麽遠的海域，不可能說走就走，這場軍事演習可能年初就開始準備。」但任何軍演如果到對方「家門口」，政治針對性就十分明顯。

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯也表示，隨著中國大陸崛起，美國敵對第一順位改變，俄羅斯這次軍演等同向世界刷存在感，主要向西方國家展示自己海軍的遠程作戰能力，一方面俄羅斯強硬舉動，可以預見未來美俄軍事關係會更加嚴峻。

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