美軍駐敘利亞基地「遭到數枚火箭攻擊」　美炮火反擊親伊朗民兵

▲美軍F-16停放在伊拉克巴拉德(Balad)基地 。(圖/路透)



文/中央社

敘利亞人權瞭望台組織與聯軍表示,美國昨晚在伊拉克與敘利亞發動致命空襲後,親伊朗民兵組織今天在敘利亞東部與美國為首的聯軍交火,緊張情勢急遽升溫。

法新社報導,聯軍發言人馬洛托(Wayne Marotto)在推特上說,美國部隊在敘利亞東部「遭到數枚火箭攻擊」,所幸無人傷亡,美方人員「在火箭發射位置展開反砲兵火力攻擊」。

Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions.

敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Right)通報,獲伊朗撐腰的民兵部隊在敘利亞東部歐瑪(Al-Omar)油田對美國基地發動砲彈攻擊,並說聯軍在民兵控制的邁亞丁市(Al-Mayadeen)發動重型火砲回擊。

幾個小時前,美國國務卿布林肯(Antony Blinken )宣布,美國昨晚在伊拉克與敘利亞對親伊朗戰士發動空襲,傳達了不要持續攻擊駐伊拉克美軍的「強烈訊息」。

這是自美國總統拜登上任以來,美國對親伊朗目標發動的第2次致命突襲,在德黑蘭與世界強權試圖恢復2015年簽署的核子協議時,各界擔憂美國與伊朗的緊張情勢再度升高。

The U.S. military has released footage of precision airstrikes against facilities used by Iran-backed militia groups in the Iraq-Syria border region. President Biden ordered the airstrikes in response to drone attacks, the Pentagon said. https://t.co/cNEWUlicZ9 pic.twitter.com/cRLCmxsMc5