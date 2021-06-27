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有疫苗就打！彰化明開放65歲以上預約AZ　莫德納首波配送33600劑

記者唐詠絮／彰化報導

Delta變種病毒來勢洶洶，中央分配彰化縣莫德納疫苗，首波有3萬3,600劑，以設籍彰化縣75歲至84歲長者為對象進行接種，符合接種資格有44,356人，7月8日再配送2萬1,700劑，另外AZ疫苗將於明日開放65歲以上長者(有重大傷病卡)優先可預約，衛生局長葉彥伯說，疫苗都很安全，請民眾盡快施打。

▲彰化新增洗腎女亡。（圖／彰化縣政府提供）

▲莫德納疫苗分批配送彰化。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，針對施打莫德納疫苗，通知單將於28日 (周一)起，由各鄉鎮公所村里長發送，7 月2日(五)至8日(四)，請民眾依指定時間、地點前往施打，以確保分流管制，避免群聚風險。有二種例外情形，請向村里長通知造冊，一是設籍本縣某鄉鎮市，但要在其他鄉鎮市施打者，二是居住本縣非設籍75歲至84歲長者，有意願施打疫苗者。

▲彰化新增洗腎女亡。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美進一步指出，縣府於6月28日下午1點起，同步開放查詢施打的時間及地點，可輸入長輩身分證號碼，即可知道分配時間與地點。縣府也為75歲至84歲長輩規劃264家接種站，514場次，就近施打，區分時段，避免群聚感染風險。

至於目前中央第二批2萬6500劑AZ疫苗，王惠美表示，已施打12,818劑，施打率為48%，現在開放65歲以上長者以領有重大傷病卡或罹患慢性病者為優先施打，如有意願可以直接向醫院診所預約。

▲彰化。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，有關疫苗所發生較嚴重的副作用都是相當罕見的，機率大約是10萬至20萬分之1，機率是非常低，而且都發生在某些特定族群，所以，不論施打哪一廠牌，牛津AZ疫苗、莫德納疫苗、輝瑞疫苗，只要有疫苗就請趕快打。

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