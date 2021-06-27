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快篩連揪「彰化法會傳播鍊」3確診者　南投衛生局考慮加開場次

▲南投衛生局舉辦社區篩檢站效果顯著。（圖／南投縣政府提供）

▲南投衛生局舉辦社區篩檢站效果顯著。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「彰化避疫法會」傳播鍊在南投竹山鎮蔓延，南投縣衛生局於25日至今日連續三天舉辦3場次「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」，快速篩檢總計篩檢940人，果然在昨（26）日、今天連續找出屬該傳播鍊的學校教職員（案14713）、陽性個案的同校廚工，加上參加先前場次的67歲婦人（案14887）已連續發現3人確診，效果顯著，縣府衛生局表示將再評估是否增開場次。

竹山快篩站前2天2場次，包括在雲林里三月寶宮篩檢212人，全數陰性；不過昨天在桂林里夜市廣場篩檢310人，快篩陽性1人，隨即針對快篩陽性者進行核酸（PCR）檢測，結果為陽性，即為今日確診的案14713，該名學校男性教職員因為日前陪妻子前往。

▲南投衛生局舉辦社區篩檢站效果顯著。（圖／南投縣政府提供）

▲南投衛生局舉辦社區篩檢站效果顯著。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局今天上午又在桂林里夜市廣場加開一場新冠肺炎社區篩檢站，篩檢418人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即進行PCR檢測結果為陽性，即為與案14713同校服務的陽性個案女廚工，預料中央疫情指揮中心明天將會公布確診案號。

縣府衛生局長黃昭郎指出，此次確診和陽性個案皆與彰化避疫法會傳播鍊相關，社區篩檢站對及早發現陽性個案有實際效益，後續將再評估是否加開場次。

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