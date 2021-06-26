移民署聯合單位宣導　鼓勵外來人口安心採檢

▲移民官陪同逾期外來人口前往醫院作篩檢。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應全國疫情警戒第三級延長及避免移工群聚染疫，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及服務站持續執行防疫宣導，近期更聯合嘉義縣政府勞動暨青年發展處、衛生局及警察局等單位，共同前往轄內工廠、宿舍及東南亞商店宣導，除發放多國語言版本的防疫宣導摺頁，推廣「疾管家官方LINE帳號」及勞動部「LINE@移點通」多語推播服務，同時宣導「外來人口安心採檢防疫專案」，鼓勵疑似症狀的外來人口出面篩檢，防堵疫情擴散。

▲聯合嘉義縣政府勞青處、衛生局及警察局等單位前往轄內工業區進行宣導及檢查。（圖／移民署提供）

嘉義縣轄內移工人數約有12,840人，縣內提供在臺移工居住的宿舍約有580餘間，其中有2間超過100人，為降低縣內移工及外來人口染疫的風險及提升防疫的觀念，嘉義縣專勤隊及服務站分別派員前往外籍人士易聚集場所，發放及張貼印有各國語言的防疫文宣及海報。近日更聯合嘉義縣政府相關單位，前往大埔美等工業區進行防疫宣導及檢查，請廠商及公司負起監督責任，遵守勞動部新修訂的防疫指引，落實移工工作及居住環境分艙、分流，不同雇主的移工不得混住同層，每天應健康檢測及紀錄，以及備有快篩及PCR陽性移工隔離空間等。

移民官同時也向移工及外籍人士宣導近期推動「外來人口安心採檢防疫專案」，採取「不收費、不通報、不查處」原則，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

嘉義縣專勤隊長張玉龍表示，落實政府防疫作為，保障外來人口權益，一同對抗疫情，讓嘉義縣內打拚移工朋友都能平安度過，並呼籲有疑似感染症狀的外籍人士，不用擔心自己的非法身分而不敢出面接受篩檢。若有篩檢相關問題，請撥打防疫專線1922或勞動部多語諮詢專線1955，或向移民署嘉義縣專勤隊洽詢(電話：05-3625162。

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分