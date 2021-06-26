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4陸籍船員搭機回家了！鍋爐爆炸沈船跳海　直升機緊急吊救

▲海鷗直升機救命，移民署協助海難船員平安返鄉。（圖／海巡署提供）

▲移民官向海難船員講解返鄉流程。（圖／海巡署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一艘大陸籍船隻於5月15日在澎湖外海發生船難，船上4名大陸船員由海鷗直升機吊掛救護至水上機場後，轉送嘉義長庚醫院及榮民醫院檢傷，幸好均無傷勢，且新冠肺炎篩檢亦為陰性。因事故發生突然，逃難時船員身上一無所有，所幸經由移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊協助申辦返鄉文件、安排住宿處所、提供生活物資及籌措返鄉旅費，陪同至松山機場搭機離境，讓他們在歷經浩劫後平安返家。

▲海鷗直升機救命，移民署協助海難船員平安返鄉。（圖／海巡署提供）

▲移民官陪同海難船員前往醫院做出境前核酸檢驗。（圖／海巡署提供）

該艘大陸船隻發生海難時，船隻半沉、船員受困，經國家搜救指揮中心、海巡署、移民署及嘉義縣衛生局等單位緊急救援，將4名大陸船員救護吊掛至水上機場後送醫救治及檢查，雖無明顯傷勢，新冠肺炎檢驗也呈現陰性；但船員的隨身衣物及財物都沉入大海，身無分文，連換洗衣物都沒有，嘉義縣專勤隊全力相助，並尋得嘉義縣新住民婦幼關懷協會鄒宗瓊理事長的幫忙，提供簡單的衣物、拖鞋等生活用品，同時協助住宿、返鄉費用及辦理返鄉文件，最後由移民官開著夜車，凌晨3時載著船員們從嘉義出發至松山機場搭機返鄉。

▲海鷗直升機救命，移民署協助海難船員平安返鄉。（圖／海巡署提供）

▲海難船員揮手向移民官道別。。（圖／海巡署提供）

來自河南省的船員「阿中」向移民官表示，當時船隻因鍋爐發生爆炸，船身嚴重進水，船上4人趕緊穿著救生衣跳海棄船逃命，手機與隨身物品都隨著船隻迅速沉入大海，好在海鷗直升機即時出現救命；上岸之後，移民署熱心地幫忙我們打理在台生活及辦理返鄉文件，這一路上真的「非常感謝台灣人的幫助，讓我們經歷劫難後能安心返鄉」。

嘉義縣專勤隊長張玉龍表示，急難救助及人道關懷是不分國籍，特別在疫情期間，對於船難的船員更應該多點關心及照料，同時也感謝嘉義縣衛生局及嘉義縣新住民婦幼關懷協會等單位，跨機關合作、資源分享，共同協助這4名大陸海難船員平安返鄉。

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