移民署採抗菌塗料清消　可長期殺病毒！內政部、北市警局也採用

▲移民署台北服務站利用新光觸媒塗料作辦公區域清消、維護民眾洽公安全。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣克萊瑪克斯有限公司執行長李志成響應全民防疫，20日特別協助移民署北區事務大隊台北市服務站，提供代理的日本奈米科技級抗病毒塗料，利用塗料中「氧化鎢」氧化分解專利技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，從而降低接觸性感染的風險，確保移民署辦公人員、洽公民眾有更好的防護力。

▲移民署台北服務站利用新光觸媒塗料作辦公區域清消、維護民眾洽公安全。（圖／記者張君豪翻攝）

民間企業表示，一般使用次氯酸水、酒精消毒當下有效，但殺菌效果無法繼續維持，氧化鎢塗料遇光後，會產生活性氧，來氧化分解有機物，病毒是有機物，當它們與塗層表面接觸時，就會被氧化分解。這種反應在光照下會重複發生，該塗料就是利用這種光觸媒反應殺菌，加上塗料是親水性、不刺激呼吸道與皮膚，不易燃安全性佳。

李志成指出，這項新技術在2021年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19 病毒的有效認證，日本東京成田、羽田及大阪關西國際機場及日本政府單位醫療院所、民間連鎖企業都已採用作為公共環境消毒之用。

國內包括內政部、北市信義警分局已獲捐贈採用，竹科高科技大廠認同及使用，民間企業說，塗料施工後，在物體表面固化會形成保護膜。保養方式為用乾淨的布加清水或中性洗潔劑擦拭即可，偶爾用酒精擦拭、不會脫落，避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具，就可維持長效殺菌力，可有效保護民眾安全。

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