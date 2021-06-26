接種疫苗恐需心理準備！日本接種莫德納「8成喊痛」　南韓AZ普遍發燒

▲南韓疫苗接種不良反應佔總體比率為0.45%，其中高達9成5症狀為發燒、頭痛等。圖為總痛文在寅接種第2劑AZ疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎疫情原本已稍緩解，但隨著近日變種病毒株Delta（印度發現）肆虐全球、海外入境確診者增加，以及日常生活上多種感染途徑，使單日新增病例連續4天達600多件。對此，目前約有1500萬人完成第1劑疫苗施打，接種覆蓋率近3成，其中出現不良反應者累計8萬多人，大部份症狀皆為發燒、肌肉痠痛。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓共有1526萬3225人完成第1劑疫苗施打，占全國總人口（去年12月約5134萬人）比率為29.7%，其中阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞疫苗佔大宗，有AZ接種者為1039萬641、輝瑞接種者為372萬9499人、嬌生接種者為112萬6366人、莫德納接種者為1萬6719人。

而南韓國內共有461萬8919人完成第2劑疫苗接種，其中輝瑞占最大宗，為259萬2211人；AZ疫苗為90萬341人，其第2劑的接種比率為7.2%。

台灣目前疫苗接種廠牌為AZ、莫德納，民眾關心到底要接種哪個廠牌的疫苗，才能避免不良反應、或能否避免施打疫苗時的疼痛感。對此，從今年2月26日至今，南韓已出現8萬3832件不良反應，佔總施打劑數1875萬5777（第1、2劑合計）之比率為近0.45%，其中AZ為6萬3777件（0.56%）、輝瑞為1萬4341件（0.23%）、嬌生為5695件（0.51%）、莫德納為19件（0.11%）。

回報不良反應的案例中，高達7萬9742人的症狀較輕微，為經常出現的肌肉酸痛、頭痛、發燒、打冷顫、感到噁心，佔全體不良反應比率為95.1%。

目前南韓共有334人接種疫苗後猝死，其中輝瑞佔192例、AZ佔141例、嬌生則佔1例。

▲東京都知事小池百合子在都廳內巡視疫苗施打狀況。（圖／路透社）

另外，日本厚生勞動省針對1400名接種莫德納疫苗的自衛隊成員進行調查。根據日媒《NHK》，最多人回報的症狀為感受到施打部位的疼痛，其中高達63%的成員接種當日就能感受到疼痛，高達86%的成員在接種後第1天感覺疼痛，另有68%的成員在接種後第2天還能感受到疼痛。

而有13%的接種者在施打疫苗當日就出現全身倦怠感，22%的成員在施打後隔日出現症狀，16%的成員則在施打後第2天感受到該症狀。最新報告顯示，在日本施打的44萬劑中，僅出現1名94歲男子的死亡案例。

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