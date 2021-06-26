快訊／再增13死！今本土病例+78　死亡突破600例

記者嚴云岑／台北報導

社區感染爆發以來，已造成1.3萬人確診、598人死亡。今（26）日指揮中心再公布78例確診病例、13死亡，也讓疫情爆發以來的死亡人數突破600人。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，其中78例為本土個案(39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)；另有2例境外移入。另，確診個案中新增13例死亡。

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▲6/26確診死亡，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案14591為30多歲本國籍女性，6月11日自日本返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。案14619為本國籍30多歲女性，6月11日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。2名個案檢疫期間均無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼6/26確診數據。（圖／指揮中心提供）