疫苗假消息為何傳更快？行銷大師揭原因：人性「好心」用錯地方

▲疫情期間，關於疫苗的真假消息四處流竄。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

疫情延燒期間，關於防疫和疫苗的各種真假消息滿天飛，美國行銷大師透露，其實這是因為「人性喜歡分享實用資訊」，民眾無意散播不實謠言，只是不知道自己分享的內容有誤；然而「錯誤資訊可以和事實真相一樣快速傳播」，人們渴望分享有用之物的力量如此強大，以至於甚至可能助長不正確的觀念。

時報出版近來發行《瘋潮行銷》，作者約拿‧博格（Jonah Berger）是知名行銷學教授和專家，專門研究行為改變、社會影響力、口碑效應，以及產品、點子與行為流行的原因。而他也在書中談及關於「實用資訊廣傳的關鍵」，其中還舉例，在1998年就曾發生過「疫苗假消息」快速散播的情形。

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書中提到，「1998年，某篇發表在醫學期刊上的論文提出，施打麻疹、腮腺炎和風疹疫苗可能引起兒童氣喘。相關健康醫療新聞散播的速度極快，尤其是與孩子健康相關的內容，所以很快地就有很多民眾在談論疫苗可能的壞處。結果，導致兒童施打疫苗率下降」。

「如果疫苗與氣喘之間有關聯的事實為真的話，這一切風風雨雨倒也無妨。但真相並非如此，事實上，並沒有科學證據顯示疫苗會引起氣喘。最後的真相是，最初的論文根本是一場騙局，那位身為醫生的始作俑者因為利益衝突而提出偽證，在被認定嚴重違反專業道德行為之後，已被禁止再繼續執業行醫。然而即使這項資訊不實，還是有很多人把它分享出去了」。

▲人們喜歡分享實用資訊，但若在不知情下傳遞錯誤消息，跟傳遞事實真相速度一樣快。（資料圖／記者周姈姈攝）

博格教授說，「有用的資訊」可說是另一種形式的「實用價值」，也就是能夠「幫助別人做他們想做的事，或鼓勵別人去做他們該做的事，讓他們做得更快、更好，也更輕鬆」。



他分析當時疫苗假消息迅速傳播的原因，就是實用價值。「民眾無意散播不實謠言，只是聽到了他們認為有用的資訊，希望可以保護其他孩子的安全」。但很多人不知道最初的報導已被證實有誤，所以繼續分享錯誤的論述內容，「人們渴望分享有用之物的力量如此強大，以至於甚至可能助長不正確的觀念。有時候，人們想幫助人的念頭被用錯了地方」。

他提到，實用價值為的是幫助他人，而人們喜歡幫助別人，自發性地想給人建議，或是把有益他們的資訊寄給他們。「沒錯，這當中有部分原因是出於私心，我們自認為做得對，所以忍不住自以為是地去指點別人的生活。但絕大部分並非為了利己而做，而是為了利他：人性本善。我們關心別人，而且想讓他們的生活變得更好」。

然而，「錯誤資訊可以和事實真相一樣快速傳播」，因此他也強調，「下次有人告訴你一個神奇療法，或警告你某種食物或行為有危害健康之虞，請你在把資訊分享出去之前，先盡量確認內容是否屬實」。

▲時報出版《瘋潮行銷》新裝版。（圖／時報出版）

《瘋潮行銷》繁體中文版近來由時報出版發行新裝版，當年在美發行時登上《紐約時報》、亞馬遜書店暢銷榜TOP 1，以6大感染力法則STEPPS，顛覆讀者對行銷與流行的想像。為什麼有些東西能爆紅，有些卻沒沒無聞？為什麼某些內容能在網路瘋傳？出版社表示，這些問題都能在書中找到解答。

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