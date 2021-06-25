你居家他嗨翻！南投攤商「彰化買毒」7天跑台中5旅館疑開趴

▲台中逢甲及沙鹿4家飯店大清消。（圖／環保局提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投一名攤商（案14356）與攤商朋友確診，但其足跡卻先到彰化買毒，再去台中連住5間飯店，在端午節後共玩了7天。針對疑似辦毒趴的說法，台中衛生局認為，旅宿空間不大的，不太可能會辦毒趴。

台中市政府衛生局表示，案14356是埔里鎮30歲男性，受到疫情影響暫停工作，便到各縣市遊玩，16日曾至逢甲商圈的圖樂文旅住宿，隔天離開，17日、18日、19日前往黑金文旅住宿，20日離開，20日再至沙鹿的亞特蘭大汽車旅館休息，21日、22日則至Hotel 99住宿。該個案22日至位於桃園市的醫院採檢確診，將持續釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案14356足跡。（圖／翻攝自Facebook／台中市衛生局-健康小衛星）



衛生局指出，案14356與朋友一同行動，朋友也確診，正釐清感染源當中。此外，兩人住宿台中時，接觸者達27人，有6人直接接觸，目前一採陰性，飯店工作人員還有6人證在採檢中，其餘7名住客3人呈現陰性。

彰化縣長王惠美24日表示，案14356要前往台中開趴，17日晚間6時35分曾在7-11秀安門市跟人面交毒品，停留約10分鐘。

針對案14356是否有開趴，衛生局認為，案14356遊玩7天共住5間旅宿，空間不大的旅館不太可能開趴。另外，案14356是否還有隱匿足跡，還有待釐清。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘