快訊／防恩主公風暴　台南「民眾2周內去過可快篩」列就醫告知

▲台南市長黃偉哲表示，請2周內去過三峽恩主公醫院的市民，就醫時主動告知醫護人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心25日公布全國新增76例本土確診病例，台南無新增本土個案，台南市長黃偉哲指出，若民眾最近兩週內去過新北市三峽恩主公醫院，就醫時請主動告知醫護人員。

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黃偉哲市長說，台南市民可以至衛生局網站預約本週日（6月27日）上午8時30分至12時於南區松柏育樂中心的快篩服務，預約網址：https://p.tainan.gov.tw/u/m4hl ；並且呼籲台南市醫療院所看診時，請先行確認病患健保卡內記載之就醫紀錄，是否於最近兩週內到過新北市恩主公醫院就醫。





另外，因應台北市環南市場多人確診，衛生局將陸續安排往返的48位禽畜貨運司機快篩及接種疫苗，加強市場防疫保護力，保障市民安全。



黃偉哲說，因最近發生新北市恩主公醫院、北農事件，這兩個都是一個隱性傳播鏈，另外也發生了長照中心的群聚感染，所以市府會特別注意到這幾個區塊。在長照中心我們第一時間，優先來施打長照機構AZ疫苗，所以目前為止台南市的長照機構覆蓋率是百分之百，除了非常極少數他醫師評估起來就完全不適合施打的住民之外，其他的匡列的部分、造冊的部分都應該施打了。

另外對於恩主公醫院的部分，我們要做一個呼籲，曾經到恩主公醫院就診、住院的市民朋友，或是去陪病的市民朋友們，請來參加篩檢，保護自己也保護家人安全。至於北農群聚還有環南市場部分，我們也都分別框列了相關的貨運業者，除此之外對於非環南市場、非北農的部分，只要有曾經在群、畜產品，也就是載豬肉、豬隻、雞鴨到其他縣市的市場拍賣的貨運行司機，我們都有匡列。

衛生局長許以霖指出，這次屏東的計程車司機他所載送的兩位確診的人，足跡有到台南的部分，他的這個病毒的種類已經公告，對於台南市兩位接觸比較久、時間比較久的列為居家隔離，市府每天都有詢問他的狀況，在解隔離前一定會再做PCR的監測。此外檢測其病毒是印度變種Delta病毒，不是秘魯病毒，不是秘魯變種。

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