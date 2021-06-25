快訊／印度變種病毒突破國門　柯文哲：要學著跟病毒共存

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，但25日傳出有5例新增案例是新型的「Delta印度變異株」，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲說，前幾天還有人問會不會進來，「意料中的事，除非鎖國，不然總是會進來」，應該學著跟病毒共存才是新常態。

柯文哲24日直言，印度變種病毒遲早會進來台灣，「美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」沒想到今日指揮中心就指出，秘魯返台的一對確診祖孫病毒定序出爐，感染的就是「Delta印度變異株」，引發PTT熱議，「阿北先知」、「我看阿北是皮癢惹484！」

北市府25日下午召開記者會，市長柯文哲說，今天有5例的「Delta印度變異株」案例，前幾天還有人問會不會進來，我說一定會、意料中的事，因為全世界會有，台灣除非百分之百鎖國，不然總是會近來，所以應該學著跟病毒共存的新常態，這才是正確作法。

回到北市疫情，柯文哲說，這禮拜確診是44人，從圖片看起來萬華區還是比較多，因為基準線本來就高，而且又有批發市場在那，會比較難處理；士林護理之家扣掉後，這禮拜看起來都正常，所以就按照清零計畫，除了北農專案處理，其他地方就清零計畫繼續進行。

柯文哲說，降到最後很困難清零，預料中的事，因為到後面，很多確診者都是無症狀感染者，因為做疫調篩檢才被檢查出來，平常很多都沒症狀。所以一開始下降很快，這裡兩周來打游擊戰真的要有耐心，零碎的話，要花很大的成本跟力氣，沒辦法一下撲滅掉。