夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

文／命理老師 邱彥龍

在疫情三級警戒中，時序又已經進入到了「夏至」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，6月21日起將換木星開始逆行，疫情防護還是需要高度警戒，雖然國內目前看似有趨緩的跡象，但無症狀感染者以及延遲復陽者仍然存在，還是需要階段性追查，以防後續再度擴大。

▲夏至節氣到。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）

另外，水逆於6月23日順行，水星改落在遷移宮，國外的疫情將再度快速蔓延，邱彥龍老師建議，這段期間能不出國就不出國，如果在國內也要儘量避免遠行。

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邱彥龍老師並且指出在夏至節氣裡（6/21-7/7）運氣最旺的三個生肖，分別是：龍、牛、鼠，不論財運、感情或事業都將如日中天，要好好把握時機，另外屬雞、狗、馬等三生肖者，這段時間運勢較差，可自我沉澱，找出問題，多增進知識，就可避掉災難，還有屬猴、雞、馬、兔等四個生肖也要多注意身體保養。

Top1 ： 龍



屬龍的朋友，這段期間運勢、財運、感情運、事業運皆旺，不但如日中天，而且還心想事成，但要小心不能太過自以為是或太指望別人，養足自己的能力，才能助人助己。

Top2 ： 牛



屬牛的朋友，這段期間只要按照邏輯跟原先的規劃進行即可，會先有小財再有大財，不論感情、事業或財運方面切忌投機取巧，只要不強求，反而容易得到。不要給自己太大壓力，凡事順其自然，結果都將是甜美的。

Top3 ：鼠



屬鼠的朋友，雖然這陣子會覺得自己當過路財神，賺多花多，但只要調整心態，當成是在消業障跟佈施，就會讓自己好過一點。相對的，放開胸懷讓自己開心點，財運會越來越好。未婚或單身者，這段期間很容易找到心儀的對象或另一半，前提是要誠心相待，才可尋覓良緣。

另外，邱彥龍老師也提醒，在這個節氣裡（6/21-7/7）要特別注意身體的四個生肖，分別是：猴、雞、馬、兔。除了感冒、腸胃問題之外、也要多注意下半身骨頭、肝臟、心肺、神經痛、小腿肌肉痠痛、腳底發炎及多夢、陰邪等問題。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師