下半年第一波桃花來襲！4星座準備脫單　TOP1會舊情復燃？

▲下半年的第一波桃花就要悄悄來襲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

居家防疫少出門，對於「好想談戀愛」的人來說，想要覓得良緣更是難上加難！但別擔心，下半年的第一波桃花就要悄悄來襲，《科技紫微網》整理出戀愛運爆棚的四大星座，想要脫單的可得把握機會、聰明行動！

TOP4：摩羯座

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先前摩羯座對談感情有點焦躁不安，但最近你們會有種突然被點醒、甚至開竅的感覺。比起過去，會更願意對外打開自己、更擅長溝通，尤其在感情上更是不再那麼扭扭捏捏了。步伐變得輕盈，桃花運自然隨之高漲。

TOP3：獅子座

火星和金星同時進入獅子座，使你們開始對愛情抱有綺麗的幻想。良好的行動力，讓你們能夠由朋友介紹而拓展人際圈，很容易就與新認識的異性擦出火花。如果有了曖昧對象，可不要停留在文字聊天的階段，偶爾也來個視訊，讓你的身影在對方心裡更加清晰，激發愛情的荷爾蒙，觸動未來進一步的發展。

TOP2：牡羊座

牡羊座最近想談戀愛的心情蠢蠢欲動，想必居家防疫把你悶壞了吧！你開始注重自己的個人形象，努力在社群網站上展現活力，也有不少與異性搭話的機會。把握這個時機，多付出關心，建立友情基礎；等到疫情緩和之後，就能相約出門透透氣，讓感情加速增溫，離脫單也就越來越近了。

TOP1：雙魚座

不管是工作還是生活，下半年你都能進入全新的狀態，感情自然也不例外。對脫單抱有期待的你，越接近下半年，越是桃花運爆發，就算在家防疫也能透過交友網站聊天，找到優質的心儀對象。另外，上半年經歷分手的雙魚座，可能會有舊情復燃的跡象。