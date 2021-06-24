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3星座看似脾氣差「其實超好哄」！雙魚認了：你認錯氣就消一半

講電話。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有3個星座表面脾氣大，其實超好哄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人與人的相處是人生中最難的課題之一，有些人看起來毫無殺傷力，發起脾氣來威力驚人！反觀有的人看似火爆，其實是隻紙老虎，火氣來得快去得也快，哄一哄就沒事了。根據陸媒占星網站《星座屋》分析，有3大星座情緒起伏大，「其實超好哄」，你的另一半上榜了嗎。

根據文章指出，別看3個星座脾氣火爆，花點心思哄一哄就沒事了：

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1.雙魚座

極度沒有安全感的雙魚座，容易因為雞毛蒜皮的小事就大發雷霆，情緒起伏大。不過大多時候雙魚在意的是你懂不懂他／她生氣的點，比起對錯，「更在乎你的態度」，只要你低頭認錯，氣立馬消一半，即使再難為情也必須說些甜言蜜語哄他／她開心，就能一秒將怒氣拋到九霄雲外。

2.牡羊座

12星座中脾氣暴躁出了名的牡羊座，就是一顆「行走火藥桶」，容易因為一點小事就炸裂，情緒一來六親不認，誰誤踩雷就會倒大楣。但他／她也是非常好哄的，情緒來去快速，一旦發洩完了就能和平落幕。說穿了只是需要一個情緒出口，怒氣宣洩完了就能和好如初，當作沒事發生。

3.獅子座

獅子們很傲嬌，人前人後都極愛面子，很多時候並非真的生氣，而是為了面子不得不的選擇。當他／她在發火時，千萬不能硬碰硬，否則只會落得兩敗俱傷。吃軟不吃硬的獅子座，只要給他／她做足面子、說些好聽話，放低姿態主動道歉，就能一秒氣消，反過頭來可能還會為自己的倔脾氣認錯。

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