彰化避疫法會傳播鏈外溢！南投教友「串門子」　女鄰居確診足跡曝

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公布2例確診個案，為昨天遭攤商友人傳染的埔里鎮31歲男子（案14406），以及參加竹山鎮社區快篩呈陽性結果的67歲婦人（案14487），今天雙雙由中央疫情指揮中心公告；其中竹山鎮婦人為日前赴彰化參加「里長避疫法會」確診教友的鄰居，也表示該傳播鍊已經擴大。

▲南投縣政府今召開疫情說明記者會。（圖／南投縣政府提供）

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南投縣政府今天下午3時召開記者會，說明確診個案足跡圖等疫情資訊，縣府衛生局指出，日前竹山鎮延和里66歲男子（案14227）赴彰化員林市參加一對里長夫婦開辦的避疫法會，爾後確診；其鄰居67歲婦人（案14487）因出現頭暈、喉嚨乾和口渴等症狀，昨（23）日前往社區篩檢站，先後快篩、到院進行核酸（PCR）檢測，結果皆為陽性，隨後由衛生局送往集中檢疫所收治。

▲南投縣政府今召開疫情說明記者會，公布案14487足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

從案14487足跡圖看來，同樣參加彰化法會的66歲女教友（案14224）、案14227在18至20日間曾到其住處聊天或有接觸互動，20日當天上午和下午分別赴竹山果菜市場、大明黃昏市場購物，昨前往社區快篩前還曾至慈仁藥局、富林水果超市等公共場所。

南投縣衛生局指出，案14487是傍晚快篩站快結束時，才由同住兒子陪同前往，才能及時發現染疫；所幸兒子和隔壁親友等2人同時到醫院做PCR檢測結果為陰性，目前被匡列為接觸者，居家隔離中，衛生局也已已通知前述公共場所完成清潔消毒和工作人員自我健康監測，今日通知縣府環保局進一步清消。

▲竹山鎮公所針對確診者經過的公共場所進行清消。（圖／竹山鎮公所提供）

因竹山鎮又出現確診個案，縣府衛生局將持續在25、26日上午9時至12時在竹山鎮加辦社區篩檢站2場次，分別在雲林里三月寶宮和桂林里夜市廣場，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀、四肢無力），可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩接受篩檢，切勿搭乘大眾運輸工具。



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