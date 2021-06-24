陳其邁隔空戰新北恩主公！陳時中親釋疑：第二波未匡列居家隔離對象

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

高雄市昨暴增9例確診個案，指標個案的感染源與三峽恩主公醫院內群聚有關，市長陳其邁怒轟新北市沒做好疫調，導致兩個家庭共7人染疫。恩主公則回應，立場與高雄市政府一致，雙方隔空交火。對此，指揮官陳時中也親自說明「院內發生新冠確定病例的處置作為」，並指出，醫院沒有匡列第二波的風險人員，一定要改進。

陳時中在今（24）日記者會上提到，近期高雄市與新北市發生的狀況，大家各有看法，但基本的院內確定病例處置作為一定要做好。他再次說明，當醫院出現確診的個案，一確診時都會有感染期，至少要回溯至發病日前三天，其中會再分成2類，一類是需要被居家隔離的匡列對象，也就是密切接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說，現在對於密切接觸者同病室的相關人員、病人、護理及工作人員等，跟過去定義相同，只要沒有適當防護、接觸15分鐘左右，就會被列入密切接觸者，也會匡列成居家隔離對象；另外，同病房不同病室，或接觸時間不夠長的人，則會列入風險人員，進行自主健康管理，上述是第一階段要進行的事宜。

陳時中指出，第二階段則是，若被列為居家隔離或風險對象者，若發生確診，就會再往上升級；換言之，原來的風險人員，將從自主健康管理轉為居家隔離對象。

陳時中提醒，醫院整體在做匡列、隔離時，第一階段基本上是針對同病房及密切接觸者，無論是哪個單位，只要被定義為密切接觸者，就是列居家隔離對象；若不再同病室但同病房的情況下，基本上會列入風險人員，一旦居家隔離人員或風險人員有確診病例，風險人員就會被列入居家隔離對象，以這樣方式處理，才不會讓病情或疫情擴大。

陳時中認為，針對這次的事件，醫院匡列在第二波時，就產生確診者，但未把相關風險人員列居家隔離對象，這點一定要改進，同時也提醒所有醫院要做好處置。