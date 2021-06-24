　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

▲▼全聯「PXGo!小時達」加入「台南便利送」，2000多個品項涵蓋生鮮、雜貨等，1小時送到府。（圖／全聯提供）

▲全聯PXGo!小時達加入「台南便利送」，2000多個品項涵蓋生鮮、雜貨等，1小時送到府。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯繼加入「高雄好家載」之後，今（24）日又宣布加入「台南便利送」，即日起台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」合作推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費，最快1小時就送達，民眾下單後，可由計程車或機車協助配送到府服務。

台南市政府推出「台南便利送」，結合全聯福利中心「PXGo!小時達」和LINE平台、餐飲業者、計程車司機和機車快遞，打造防疫互助外送經濟，目前有台南區域11處商圈、14個市場加入外送服務，為台南防疫增添助力。

全聯指出，透過選擇「台南便利送」功能選單內的「PXGo!小時達」，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，且消費滿399元即可享免運優惠，目前平台線上精選2000多品項，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等。

全聯表示，本次宅配到府服務，對於不方便到店採買、或原不在全聯商圈內的消費者是項利多，同時「PXGo!小時達」也針對工作繁忙時間有限的上班族，提供線上預約送貨時間、以及到店取貨服務，全面滿足消費者不同的需求。

防疫期間「PXGo!小時達」也採用「無接觸送餐」，餐點置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒消費者取餐。同時每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，未回填者不可接單。外送員進行配送任務時全程載口罩，每日2次酒精清潔保溫袋，提供高標準的外送服務。

▲▼全聯「PXGo!小時達」加入「台南便利送」，2000多個品項涵蓋生鮮、雜貨等，1小時送到府。（圖／全聯提供）

▲全聯PXGo!小時達繼加入「高雄好家載」之後，又宣布加入「台南便利送」。（圖／全聯提供）

台南市長黃偉哲表示，疫情嚴峻，市府為方便民眾採買，推出「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」，目前涵蓋商圈、市場、賣場等近800家業者加入，累積至今訂單總數逾7300筆，交易金額更是突破430萬元，不僅與市場、商圈媒合外送服務，也與賣場外送網站服務串接結合，利用線上訂購、外送服務，希望市民在家裡就可透過安全配送拿到生活所需的生鮮雜貨，減少自行前往市場、賣場群聚的風險，並增加攤商、店家生意收入，也間接提升計程車運量，同時南市府也補助每車運費補貼，希望紓解計程車因疫情無法載客的衝擊。

目前台南有11家全聯門市，包括台南西和、台南裕忠、台南開元、台南北安、永康中正北、新化忠孝、善化忠孝、新市復興、永康大灣、崇善及歸仁，提供就近配送服務，訂單會媒合台南地區計程車或機車協助物流外送，避免網購導致物流大塞車，也幫助小黃司機在這波疫情增加收入。

你可能也想看

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

全聯開賣「家用快篩試劑」！6／24起「雙北266家門市」陸續上架

報恩立陶宛買起來！3人氣品最熱銷　網狂推麵包脆片、國寶巧克力

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
水庫大進帳！3水庫達滿庫狀態　桃竹苗供水轉黃燈
牛津大學連4年認證！　ETtoday是台灣網路媒體「使用率第
打工爽拿1萬！上班族傻眼「誰叫我有正職」：乖乖繳稅領不到
2國際機構致函蔡英文！助台洽購5000萬劑嬌生、BNT
快訊／打工族領1萬元補貼　申請資格、登記時間點公布
「北農染疫待解」　蘇貞昌曝三級延長原因：不得已決定
BNT超難買「因卡3條件」！　苦苓：沒買到不能怪政府
快訊／染疫死累計599人　行政院拍板發放每名慰問金10萬

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「進口家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

全台都有！4大超商最新「家用快篩試劑資訊」一次看　全聯也要賣

明晚10點開賣！全家「家用快篩試劑」貨到了　3800間門市都能買到

全聯開賣「家用快篩試劑」！6／24起「雙北266家門市」陸續上架

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「進口家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

全台都有！4大超商最新「家用快篩試劑資訊」一次看　全聯也要賣

明晚10點開賣！全家「家用快篩試劑」貨到了　3800間門市都能買到

全聯開賣「家用快篩試劑」！6／24起「雙北266家門市」陸續上架

澳洲爆疫苗棄打潮！民眾取消AZ預約　要等「輝瑞、莫德納」

南投防疫小黃上路！　接送居家隔離檢疫、篩檢陽性者就醫　

他問一般道路「警察抓超速用啥拍」？網：手持測速槍真的變多了

美商務部新增5涉疆陸企進入制裁黑名單　影響太陽能產業供應鏈

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「進口家用快篩」　全家也要賣

高國慶是棒球耽誤的畫家　林子豪是棒球耽誤的電影家

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

歐國盃／追星成功！姆巴佩換到偶像C羅紀錄戰袍　小球迷卻傷心了

連日豪雨「水庫大進帳」　這3個水庫蓄水率衝上100％！　

牛津大學連4年認證！　ETtoday是台灣網媒「使用率+信任度」雙料第一

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

消費熱門新聞

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

私廚女王Irene讓你3步端出好味

超商超市「家用快篩販售資訊」一次看

家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺

美式賣場電動牙刷、美白牙貼特價

全家「家用快篩試劑」明晚10點開賣

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

萊爾富今晚加碼68間門市開賣快篩試劑

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

頂呱呱連39天「隱藏版人氣王買1送1」

只有3天！60元爽嗑「哈根達斯迷你杯」

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

更多熱門

相關新聞

全聯加入「高雄好家載」外送行列

全聯加入「高雄好家載」外送行列

全聯福利中心加入高雄市政府獨創推出「高雄好家載」行列，即日起當地13個門市「PXGo!小時達」正式合作，推出外送服務及優惠，滿399元享免運，讓消費者在家動動手指，生鮮食品、日用雜貨就能送到家。

看《料理之王2》留言抽全聯禮券

看《料理之王2》留言抽全聯禮券

全聯斥6.55億買高屏地上權土地　未來用途曝光

全聯斥6.55億買高屏地上權土地　未來用途曝光

日香「琴酒X洛神蜂蜜生吐司」只賣3天

日香「琴酒X洛神蜂蜜生吐司」只賣3天

618開搶了！10家網購優惠懶人包

618開搶了！10家網購優惠懶人包

關鍵字：

全聯台南便利送

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

李蒨蓉與富商尪大吵！ 　爆哭脫口「要離婚」

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面