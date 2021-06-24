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高嘉瑜嘆「金融業淪疫苗孤兒」金管會卻優先打　網友想這招酸爆

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜先前被柯文哲爆料，幫禾馨診所喬疫苗，儘管解釋是為了保護孕婦，仍無法平息風波。先前對金融業染疫擔憂的高嘉瑜，她24日在臉書感嘆，金融業淪疫苗孤兒，金管會高官卻列優先施打名單。貼文一出，被網友留言酸爆，還有人建議和衛生局爭取比較快。

高嘉瑜表示，金融業確診已近百人，仍未見第一線的銀行員出現在第７類優先施打順序，金管會雖說已2度發函給中央指揮中心，爭取7.4萬名第一線銀行員納入優先施打對象，但截至今日指揮中心仍未回覆。

高嘉瑜指出，指揮中心宣布擴大第7類國家關鍵基礎設施及高風險接種人員，遲遲不見第一線銀行員，紓困貸款等申請雖有線上辦理，但第一線銀行員依然在負責臨櫃業務，對此，她也曾在5月26日發函給金管會、交通部、內政部，建議各部除應彈性調整業務營運狀況外，各部員工之身心健康相關權益，應盡快提出相對應之處理辦法，目前全國第一線郵務處理人員與基層警察同仁均以納入優先施打族群，唯獨缺少第一線金融業從業人員。

高嘉瑜提到，銀行屬民生必需事業，當然也應納入民生運作時具高接觸特性的各類人員，對比指揮中心的漠視，各大金融機構，都紛紛加強員工的保護措施，為的就是保護員工安全！

「金融業淪疫苗孤兒也不能中斷」高嘉瑜強調，金管會說金融業不中斷，除非半數行員隔離，這樣的高標準逼得金融業每天必須包得密不透風像外星人，繼續堅守崗位，對比深居簡出、身在雲端的金管會高官可以列入優先施打名單；對比其他部會爭取到的優先名單，真的是令人心寒，如今第一線銀行員淪為高風險群的疫苗孤兒，她會繼續爭取第一線銀行員之權益，也呼籲指揮中心盡快將第一線銀行員納入優先施打對象！

高嘉瑜貼文一出，有網友狠酸「又要打電話關心誰了嗎」、「齁齁！關說證據GET」、「不要再讓人插隊了吧，這樣搞，一般民眾什麼時候才能打疫苗？」，「勞工才是疫苗孤兒吧，你有幫勞工發過聲嗎？」、「妳就比照禾馨案，直接向衛生局爭取比較快啦，10分鐘完成不是嗎」、「每種行業從業人員跟你靠腰，都說自己是第一線人員，那麼沒有靠腰的人就該死喔」、「社工也沒有，疫苗就不夠啊」。但也有網友表達感謝並給予鼓勵「感謝為金融第一線發聲」、「嘉瑜加油，繼續為民發聲，金融業也是很重要的」。

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