「喀喀！」男大生PCR採檢下巴脫臼…嘴開口水狂流　醫曝危險族群

▲一名男大生在進行核酸檢測時，下巴竟然脫臼。（圖／翻攝自搜狐網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

廣州自5月21日發現首例本土個案，截至6月13日，累計確診者已達146人，不少民眾身處疫情熱區或自覺有不適，紛紛接受快篩或是PCR檢驗。對此，一名男大生在接受核酸採樣時，不慎因嘴巴張開太大，導致下巴脫臼，嘴巴遲遲無法閉合。所幸現場有一名口腔科醫師，趕緊為他進行治療，才化解這場尷尬的危機。

綜合陸媒報導，廣州中山大學南校區一名男學生近日在採檢時，因嘴巴張得太大，導致下巴脫臼，嘴巴不僅無法閉合，甚至還口水狂流，尷尬的窘境也讓他哭笑不得。好在中山大學孫逸仙紀念醫院的口腔科副主任梁衍燦剛好在場，連忙為他進行檢查，短短幾秒就將下巴復位。

據了解，梁衍燦先是請男大生放輕鬆，接著他用2隻拇指放在對方的下頜磨牙處，再用其餘手指托住下頜骨，短短3秒就成功將顳下頜關節復位。梁衍燦提醒，若民眾有下巴脫臼的病史，應提早告知醫護人員，因為這種症狀容易復發，在進行檢測時若過度快速張口，恐怕就會再發生脫臼的情形。

梁衍燦解釋，男大生應是屬於「復發性脫位」，先前沒有好好治療，導致韌帶有些鬆弛，「不過一般人若沒有發生過下巴脫臼的情形，就不必太過擔心在採檢時發生同樣狀況，機率很低。」另外，有相關病史的民眾也可採鼻咽採檢，2者效果相同。

桃園中壢青埔站區內的維思登牙醫診所醫師謝秉舟指出，現代人生活步調緊湊，面對壓力時常不自主的咬緊牙根，甚至於晚上睡眠時仍無法放鬆日間壓力，下意識地養成磨牙習慣，恐怕就會對顳顎關節造成傷害，嚴重時關節甚至會產生「喀喀」聲響、張口受限、或是出現肌肉疼痛、下巴脫臼的情形。

謝秉舟提醒，在少數情況下，顳顎關節障礙可能會自行好轉無需治療，但若症狀持續存在，建議合併多種治療方式，例如與其他非手術型治療一起，藥物可以緩解顳顎關節障礙所造成的疼痛和肌肉緊張。

另外，謝秉舟表示，在非藥物治療部分，大多時候患者配戴咬合板能夠緩解下顎疼痛，同時也會建議配合下顎肌肉運動和伸展，合併熱敷、冰敷，戒除如牙齒緊咬、磨牙、或者咬指甲不良習慣，避免過度使用下顎肌肉，「如果能夠在顳顎關節障礙症邁入不可逆階段前提早發現治療，將能順利把疾病控制在當前階段，令人不適的肌肉緊張感、疼痛感也能在規律的治療週期下逐步緩解。」

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