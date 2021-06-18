香港蘋果日報高層被捕　美國務院：停止壓迫獨立媒體

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強調，新聞工作中與外國人士交換意見，從來不該是個罪。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

香港警方搜索香港蘋果日報大樓，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕多名高層人士。美國國務院今天強烈譴責，批評香港當局選擇性執法，要求停止拿國安法來壓迫獨立媒體。

香港警方17日出動大批警力搜索香港蘋果日報大樓，並以涉嫌違反國家安全法中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」為由，逮捕報社高層5人。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會中強烈譴責此舉，並對香港當局選擇性執法、任意選擇獨立媒體機構作為攻擊對象深表關切；他也說，所謂「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」的起訴罪名，似乎是完全出於政治動機。

普萊斯強調，新聞工作中與外國人士交換意見，從來不該是個罪。

普萊斯說，香港當局加大力道，把國安法當作壓迫獨立媒體、讓異議人士噤聲與扼殺言論自由的工具，美國對此感到關切。這些行徑有損北京在「中英聯合聲明」下應維護香港高度自治並保護人民權利自由的義務，此聲明是具法律約束力的國際協議。

普萊斯最後敦促相關當局停止攻擊自由獨立媒體。他說，扼殺新聞自由及限制資訊自由傳播，不只會削弱香港民主制度，也會傷害香港作為國際樞紐的存活與公信力。