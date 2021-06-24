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幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

▲▼台北市長柯文哲赴疾管署開會。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲台北市長柯文哲赴疾管署開會。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

面對北農出現確診案例，台北市長柯文哲23日下午表示，晚間會到疾管署討論跨縣市疫調議題，而他與台北市副市長黃珊珊也於晚間7時抵達，並且和衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局等人開會，會中提出6項重點，包括柯文哲認為，因應市場專案，希望中央能多撥疫苗；而陳吉仲則認為，疫苗有限，北市可考慮找經濟部合作。

晚間會議包含陳時中、陳吉仲、柯文哲、黃珊珊、北市衛生局長黃世傑、新北市衛生局長陳潤秋、雙北果菜市場代表等出席；整場會議大約進行1小時又20分鐘，過程並無激烈討論，算是平和。

▲▼柯文哲晚上到指揮中心開會約一小時後離去。（圖／記者洪巧藍攝）

▲柯文哲晚上到指揮中心開會約一小時後離去。（圖／記者洪巧藍攝）

指揮中心發言人莊人祥會後表示，會議純粹進行專業溝通，並且達成三點共識，第一，維持24日0時起，沒有3天陰性證明，不能進入雙北批發市場；第二，雙北批發市場要落實疫調、找出熱區，也要擴大接觸者匡列，進行果菜市場員工健康監測，北市承諾篩檢站持續開設三週，便於還沒篩檢到的人採檢，而23日因應24日0時起，進入批發市場者都要有篩檢結果，篩檢站會設到0時。

莊人祥提及，第三，由於北農工作者很多從外縣市來，跨縣市疫調很重要，疾管署會成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。

【重點一　持快篩陰性才能進入雙北批發市場工作】

會中三方達成協議，若沒有快篩陰性或通行證，不可進去雙北批發市場工作，得要把秩序維持好。

【重點二　跨縣市資料整合】

關於跨縣市資料整合問題，便是因為北市自北農發生確診案後，發現有部分確診者居住地不在北市，例如基隆市長林右昌也提到過，基隆有2例生活單純、幾乎僅開車到北農上班的確診案例，認為應由北市進行詳細疫調，並匡列基隆確診者進行篩檢。

儘管林右昌提出的問題，23日晚間被北市衛生局回擊，依疾管署訂定的疫調程序，確診個案由居住地縣市衛生局進行疫調後，將疫調資料提供疾管署，疾管署再行通知工作地縣市衛生局進行工作地疫調、匡列及噴消。不過林右昌點出的議題，也顯示出跨縣市資料整合問題。

因此，柯文哲於會中提出，不能只有居住地疫調完、上傳至系統後就結束，應要再通知個案活動、工作的縣市，建議建立一個以身分證字號為基礎的資料庫，並且每天定時更新，倘若2個縣市出現同一筆資料，那就是涉及跨縣市流動問題，要加強跨縣市合作，別各做各的。

而陳時中也於會中表達認同，目前疫調並不完整，有機會可以做檢討，並提及新北市使用警察系統，恐有些疏漏，建議回到衛生系統使用較好。而新北市則說，警察都有受過專業訓練，且之前確診人數較多，未來疫調會更充足。

【重點三　由北市匡出北農熱區】

會中醫福會執行長王必勝認為，北市府對北農內部位置比較熟悉，要協助比對資料，看看有無疫情熱區，而陳時中也要求盡快執行。黃珊珊則說，資料從上週拿到後就有一一比對。

【重點四　北市盼多配發市場專案疫苗】

由於指揮中心啟動「市場專案」，要求自6月24日0時起，雙北批發市場所有從業人員須於完成篩檢後，才能接種新冠疫苗，且指揮中心23日下午記者會稱，推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。

對此，北市府在會中提及，目前中央給了約4000劑疫苗，但仍覺得不夠，因為批發市場人多，目前名冊有一萬多人，且還逐漸建立當中，希望中央能多配發疫苗。

而陳吉仲則提及，目前疫苗有限，在市場專案中僅拿到3.6萬劑疫苗左右，還得發給這麼多批發市場，恐怕有難度，因此希望北市與經濟部合作。

【重點五　精進市場防疫作為】

會中防疫醫師質疑，市場防疫作為有無要更精進？為什麼在疫情期間，仍有這麼多人在市場群聚？應思考能否更精進分流管制，減少人流進出。而陳吉仲也認為，在此次疫情當中，有部分傳統市場有些缺點，建議推動網路預約交易。

【重點六　健康監測系統】

防疫醫師認為，要進入批發市場工作的人員快篩效期為多久？倘若未來要是發病，該如何監測？柯文哲提及，希望能有開放一套APP系統，直接上傳健康監測資料。

最終疾管署表示，有一套管理系統可以建立資料庫，供各地方政府整合資料使用。

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