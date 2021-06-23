柯文哲、陳時中達成3共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

▲北農群聚延燒，柯文哲前往疾管署與陳時中開會 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

北農群聚感染延燒，台北市長柯文哲23日晚間前往疾管署開會，與指揮官陳時中、農委會陳主委達成3項共識，包括：明天（24日）起沒有快篩陰性證明或通行證 ，不得進入雙北批發市場工作、建立跨縣市疫調資訊整合平台，以及使用健康監測系統追蹤每天出入市場的人。

柯文哲在晚間會議上以北農為例指出，目前疫調以居住地為準進行，這在跨縣市疫調整合上有很大的落差，各縣市進行疫調完，經常上傳資料完就結束了，一定要建立一個制度，確實通知個案工作、活動的縣市政府。

柯文哲以北農為例強調，在北農工作但沒有在北市居住的感染病例，北市府對該個案的疫調掌握就會不夠即時，所以，他具體建議應該以身分證字號爲基礎，建立一個資料庫，讓疫調資訊成為跨縣市共同資訊，避免彼此資訊落差造成防疫破口。

柯文哲說，陳時中也同意目前疫調系統還不完整，要有一個平台，將資訊分享給居住地與工作地的地方政府，疾管署會來協助建立這個資訊整合平台。

另外，在今晚的會議上，眾人對於快篩後的效期有多久的問題也進行討論，並決議使用一個共通的健康監測系統，每天對出入市場的人做追蹤，快篩陰性不能證明永久有效，需要定期篩檢或是其他追蹤辦法。

柯文哲表示，疫情發生至今，所面對的各種問題，需要中央和地方密切合作，謝謝疫情指揮中心，犧牲下班時間，一起處理。在會議結束後，他也特別到濱江市場的快篩站，聯醫的同仁還在現場為大家進行篩檢到12點，目前快篩三千多人，陽性率很低，不要太緊張，「明天起沒有快篩陰性證明是不能入場上工的」。

▼北農群聚延燒，柯文哲前往濱江市場視察快篩狀況 。（圖／翻攝柯文哲臉書）