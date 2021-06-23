　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲、陳時中達成3共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

▲北農群聚延燒，柯文哲前往疾管署與陳時中開會 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲北農群聚延燒，柯文哲前往疾管署與陳時中開會 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

北農群聚感染延燒，台北市長柯文哲23日晚間前往疾管署開會，與指揮官陳時中、農委會陳主委達成3項共識，包括：明天（24日）起沒有快篩陰性證明或通行證 ，不得進入雙北批發市場工作、建立跨縣市疫調資訊整合平台，以及使用健康監測系統追蹤每天出入市場的人。

柯文哲在晚間會議上以北農為例指出，目前疫調以居住地為準進行，這在跨縣市疫調整合上有很大的落差，各縣市進行疫調完，經常上傳資料完就結束了，一定要建立一個制度，確實通知個案工作、活動的縣市政府

柯文哲以北農為例強調，在北農工作但沒有在北市居住的感染病例，北市府對該個案的疫調掌握就會不夠即時，所以，他具體建議應該以身分證字號爲基礎，建立一個資料庫，讓疫調資訊成為跨縣市共同資訊，避免彼此資訊落差造成防疫破口。

柯文哲說，陳時中也同意目前疫調系統還不完整，要有一個平台，將資訊分享給居住地與工作地的地方政府，疾管署會來協助建立這個資訊整合平台。

另外，在今晚的會議上，眾人對於快篩後的效期有多久的問題也進行討論，並決議使用一個共通的健康監測系統，每天對出入市場的人做追蹤，快篩陰性不能證明永久有效，需要定期篩檢或是其他追蹤辦法。

柯文哲表示，疫情發生至今，所面對的各種問題，需要中央和地方密切合作，謝謝疫情指揮中心，犧牲下班時間，一起處理。在會議結束後，他也特別到濱江市場的快篩站，聯醫的同仁還在現場為大家進行篩檢到12點，目前快篩三千多人，陽性率很低，不要太緊張，「明天起沒有快篩陰性證明是不能入場上工的」。

▼北農群聚延燒，柯文哲前往濱江市場視察快篩狀況 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲北農群聚延燒，柯文哲前往濱江市場視察快篩狀況 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲北農群聚延燒，柯文哲前往濱江市場視察快篩狀況 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲北農群聚延燒，柯文哲前往濱江市場視察快篩狀況 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

ET快訊
快訊／大雨夜襲8縣市　全台再灌「水彈」一天！雨區出爐
高雄連夜追出恩主公傳播鏈！「精準疫調」成關鍵　全程曝光

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說 遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

柯文哲、陳時中最新共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流向這

北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR陽性

快訊／轟疫調不實害擴散！高市府再反擊：恩主公根本失職卸責

蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

｢丁守中憑什麼第一順位打疫苗」　王婉諭：凸顯接種順序有多荒唐

「疫調權限是居住地政府」北市翻中央規定⋯回嗆林右昌：搞不清楚？

聽到打疫苗要造冊　議員揭台北畜產公司百位非法移工閃逃

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說 遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

柯文哲、陳時中最新共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流向這

北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR陽性

快訊／轟疫調不實害擴散！高市府再反擊：恩主公根本失職卸責

蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

｢丁守中憑什麼第一順位打疫苗」　王婉諭：凸顯接種順序有多荒唐

「疫調權限是居住地政府」北市翻中央規定⋯回嗆林右昌：搞不清楚？

聽到打疫苗要造冊　議員揭台北畜產公司百位非法移工閃逃

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說 遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

日裔國防作家嘲笑「28架共機」擾台真相：是很菜的飛行訓練

卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋　祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝

中國駐美大使崔天凱將卸任　繼任者秦剛因「直達天聽」而出線？

唯有科學才能解決疫情　疫苗問題全解答就看這！

蘇雋義／確診數開始下降　潛在確診者與偽康復者仍存　你我能放鬆警戒？

苦苓／為什麼BNT疫苗那麼難買？

陳一新／第三次世界大戰開打？美中疫苗外交之爭難善！

何美居家運動小教室開張　六招教你WFH簡單瘦起來

政治熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

柯文哲奔指揮中心　與陳時中開會

快訊／陳其邁緊咬新北「疫調不實」　恩主公醫院正式聲明反擊

三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看

帶台積電繞過上海買BNT？　郭台銘怒駁：任何干擾恐延宕疫苗取得

丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

館長挺高嘉瑜「紓困都她幫忙」：你罵她就是罵我

蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

快訊／侯友宜：3篩檢站突暴增2千人　773人具北農接觸史

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況

公衛專家大讚新北「世界科學防疫典範」

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

快訊／三級警戒延長「餐廳先解封？」　侯友宜回應了

更多熱門

相關新聞

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

面對北農出現確診案例，台北市長柯文哲23日下午表示，晚間會到疾管署討論跨縣市疫調議題，而他與台北市副市長黃珊珊也於晚間7時抵達，並且和衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局等人開會，會中提出6項重點，包括柯文哲認為，因應市場專案，希望中央能多撥疫苗；而陳吉仲則認為，疫苗有限，北市可考慮找經濟部合作。

北農送貨員發燒吞藥硬撐　大陸曾推買退燒藥要實名制

北農送貨員發燒吞藥硬撐　大陸曾推買退燒藥要實名制

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

大陸發現Delta變種病毒「14秒就能感染」

大陸發現Delta變種病毒「14秒就能感染」

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

關鍵字：

柯文哲新冠肺炎台灣防疫北農

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

快訊／三級警戒延長到7／12！

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面